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Hastaneden tuvalet kağıdı çalan adama para cezası

Japonya’daki bir hastanede erkekler tuvaletinden bir rulo tuvalet kağıdı çalan yaşlı adama 200 bin yen (yaklaşık 9 bin 200 lira) para cezası verildi.

02 Aralık 2018 Pazar 12:14
Hastaneden tuvalet kağıdı çalan adama para cezası

Japonya’nın Shimane eyaletinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Polis raporlarına göre, 64 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam, Eylül ayında Okioshima bölgesindeki bir hastanenin erkekler tuvaletinden 1 rulo tuvalet kağıdı çaldı. Olayın ortaya çıkmasıyla tutuklanan yaşlı adam, para cezası karşılığı serbest bırakıldı. 200 bin yen (yaklaşık 9 bin 200 lira) para cezası ödemeye mahkum edilen hırsızın çaldığı tuvalet kağıdının değeri ise raporlara 30 yen (Yaklaşık 1.5 lira) olarak yansıdı. Bu, kesilen ceza miktarı ile 6 bin üzerinde tuvalet kağıdı alınabileceği anlamına geliyor. 

Daha önce de suç işlemiş

Ceza miktarının yüksekliği kamuoyunda tartışmalara neden olurken, olayın yaşlı adamın ilk suçu olmadığı öğrenildi. Şahsa tekrarlayan suçlarda caydırıcılığı artırmak adına yüksek cezalar verildiği belirtildi. 

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 12:14
  1. Shimane
  2. Japonya
  3. tuvalet kağıdı

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