Tütüncülerden dikkat çeken çağrı: Sigaraya erişim yaşı 21’e çıkarılsın

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Sigara kullanımı nedeniyle her yıl on binlerce insanımızın hayatını kaybettiğini belirten Sigara Harici Tütün Mamulleri Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz, “Hem vatandaşımız sağlığından oluyor hem de kaçak tütün ürünleri nedeniyle devletimiz vergi kaybına uğruyor. Bu zehiri ille de içmek isteyen varsa elbette içebilir ama en azından sigaraya erişim yaşı 21’e çıkarılırsa, gençlerin sağlığı konusunda devletimiz daha koruyucu bir adım atmış olur” dedi.



Sigara’dan alınan vergiden sağlık fonu oluşturulsun

Türkiye’de yılda 6 milyar paket sigara tüketildiğini belirten Ersöz, her paketten alınacak 1 TL’lik vergi ile yılda 6 milyar TL tutarında bir kaynak sağlanacağını söyledi. Ersöz, “Bu 6 milyarlık kaynak sağlık ve eğitim sektörüne fon olarak ayrılmalı. Madem sigara gibi zararlı bir alışkanlığı toplum hayatından tamamen çıkartmak mümkün olmuyor, vergi olarak toplanan para hiç olmazsa sigaranın yol açtığı toplumsal zararların azaltılmasında kullanılabilir.” dedi.

Kaçak nargile tütününde vergi kaybı 295 milyon TL

2017 verilerine göre Türkiye’de satılan nargile tütününde kaçak oranının yüzde 95’leri bulduğunu dile getiren Ersöz, şöyle devam etti: “Yılda yaklaşık 9 bin ton civarında nargile tütünü satılıyor. TAPDK verilerine göre kayıtlı nargile kafelerin sayısı bin civarında. Kayıt dışı kafelerin sayısının ise 6 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Kayıt dışı kafelerin oranı dikkate alındığında nargile tütününün yüzde 90’ının kaçak olarak yurda girdiği anlaşılıyor. Yerli üretim nargile tütünü üzerindeki yüksek ÖTV nedeniyle kaçak getirilen tütünlerden devletin vergi kaybının 295 milyon TL olduğunu hesaplıyoruz. Burada sıkı bir denetimle yurt içi kullanımı azaltmaya çalışırken, kaçakla mücadele ederek devletin vergi kaybının da önlenmesi lazım.”

Sigaraya erişim yaşı 21’e çıkarılmalı

Sigara ve alkol kullanma yaşının 21’e çıkarılması gerektiğini savunan Ersöz, “Ayrıca sigara içilen ve alkol alınan mekanlara girme yaşının da yükseltilmesi gerekiyor. Ailesiyle de olsa 21 yaş altındaki gençlerimizin alkollü mekanlara girişi yasaklanmalı. Alkollü mekanlarda büyüklerle beraber bulunan gençlerimiz için özendirici bir etki yapıyor. Alkol ve sigaradan kesilen ÖTV’den sağlık ve eğitim fonu kurulmalı. ÖTV oranının yüksek olması sigara tüketimini azaltmadığı gibi kaçak tütün oranını artırarak vergi kaybına yol açıyor. Bir taraftan zararlı alışkanlıklarla mücadele daha etkin hale getirilirken bir taraftan da ÖTV oranları düşürülerek vergi kaybı önlenebilir.” şeklinde konuştu.