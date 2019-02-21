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Tütüncü’den Dokuma esnafına müjde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her ay en az bir tane büyük etkinlik düzenleyerek Dokuma bölgesinin cazibesini arttıracaklarını söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:06
Tütüncü’den Dokuma esnafına müjde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her ay en az bir tane büyük etkinlik düzenleyerek Dokuma bölgesinin cazibesini arttıracaklarını söyledi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma Özdilek Taksi Durağı’nın düzenlediği kahvaltıya katıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan’ın ev sahipliğindeki kahvaltıya çok sayıda taksici esnafı katıldı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnafın halinden anladıklarını ve daha iyiye getirmeye odaklandıklarını söyledi. Bu doğrultuda birçok kurumun alamadığı inisiyatifleri aldıklarını belirten Tütüncü, “Bu inisiyatif bize aittir, her hangi bir sorun karşısında hesabını bizden sorun dedik. Yeri geldi AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile birlikte Ankara’ya gidip, bakanlıklarda kapı kapı dolaşıp esnafımızın sorunlarını çözmekten geri durmadık” diye konuştu.



“Dokuma cazibe merkezi oldu”


Bulundukları taksi durağının aktif hale gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tütüncü, yıllar evvel talihsiz süreçle elden çıkmanın arifesindeki Dokuma Fabrikası alanının tekrar milletin olduğunu söyledi. Burayı 7 ayrı müze, bir bilim merkezi ve bahçelerle güzel bir buluşma noktası haline getirdiklerini belirten Tütüncü, “Dokumapark düzenlediğimiz etkinliklerle, sosyal hayatın kalbinin çarptığı yer oldu. 3 günde 300 bin insanın geldiği Kahve Festivali bunların başında. Geçen yıl düzenlediğimiz kitap fuarında ise 380 bin ziyaretçiyi ağırladık” dedi.



“Her ay yeni etkinlik”


Esnafın işini, aşını cazibeler oluşturarak büyüttüklerini anlatan Tütüncü, “Belediyenin yerel kalkınmaya etkisi böyle oluyor. Bir hareket getirilirse, bereket de geliyor. Yeni dönemde bu bölgede her ay bir tane büyük etkinlik yapacağız. Mart ayın ilk etkinliği, 7 Mart’ta başlayacak olan 2. Kepez Kitap Fuarı olacak. Geçen yıl 380 bin kişinin geldiği bu fuara, bu yıl 500 bin ziyaretçi bekleniyor. Nisan ayında yine burada düzenleyeceğimiz çocuk festivali ise 10 gün sürecek. Buna benzer büyük etkinlikler her ay yapılacak.”

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:06
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