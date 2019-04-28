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Tütüncü’den çalışanlarına başarı teşekkürü

Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla buluşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “10 yıllık yolculuğumuzda Kepez, beyazla siyah kadar birbirinden farklılaştı.

28 Nisan 2019 Pazar 14:17
Tütüncü’den çalışanlarına başarı teşekkürü

Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla buluşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “10 yıllık yolculuğumuzda Kepez, beyazla siyah kadar birbirinden farklılaştı. Bu başarı da emeği ve katkısı olan tüm çalışanlarıma teşekkür ederim” dedi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, düzenlenen sabah kahvaltısında Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi. Şantiye binasındaki kahvaltıda bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü, emeklerinden dolayı teşekkür ettiği belediye personeline, yeni dönemde güzel bir çalışma dönemi diledi. "Cenabı Allah nasip etti ve güzel bir seçim neticesi elde ettik. Yeni dönem çalışmalarımıza da hızlı bir şekilde başladık" diyen Başkan Tütüncü, “10 yıllık yolculuğumuzda Kepez, beyazla siyah kadar birbirinden farklılaştı. Bu başarı da, Fen İşleri ve diğer müdürlüklerimizdeki çalışanlarımızın emekleri, katkıları çok fazla.O nedenden dolayı tüm çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarımıza geçtiğimiz 10 yıllık zaman zarfında ortaya koymuş oldukları katkı ve desteklerden dolayı Kepez adına, belediyemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.



“Çalışa çalışa geleceğe yürüyoruz”


Tütüncü, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını kaydederek, çalışanlarına hitaben, "İnşallah her geçen gün kardeşliğimizi derinleştirerek, birliğimizi ve beraberliğimizi perçinleyerek yola, yolculuğa devam edeceğiz. Bileceğiz ki, hayırlı işler yapmak için çaba sarf edenlerin yardımcısı Cenabı Allah’tır. Bileceğiz ki, bu yolda Ahmet’in, Mehmet’in, Hasan’ın, Hüseyin’in söylediği olmuyor. Bu yolda, güç odaklarının istediği de olmuyor. Bu yolda sadece ve sadece kadir-i mutlak olan Cenabı Allah’ın dediği oluyor. 10 yıldan bu yana samimiyetle, gayretle milletimize, şehrimize ve insanımıza hizmet ediyoruz. Engelleri aşa aşa hedefe yürüyoruz. Çalışa çalışa bugünlere geldik. Aynı iyi niyet, azim ve gayretle çalışa çalışa geleceğe yürüyoruz. Gelecek 5 yılda başarılı, sağlıklı afiyetle bir 5 yıl olsun. İnşallah ağız tadıyla güzel bir 5 yıl olacak. Daha güzel hedeflere birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.


Kahvaltı programına Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 14:17
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