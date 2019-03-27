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Tütüncü’den Altınova Semt Müzesi sözü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgenin köklü ailelerinin yaşantılarını anlatan, tarımla ilgili yapılan faaliyetleri gösteren ve eski Altınova Belediyesi’nin hatıralarını yaşatan bir Altınova Semt Müzesi kuracaklarını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:00
Tütüncü’den Altınova Semt Müzesi sözü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgenin köklü ailelerinin yaşantılarını anlatan, tarımla ilgili yapılan faaliyetleri gösteren ve eski Altınova Belediyesi’nin hatıralarını yaşatan bir Altınova Semt Müzesi kuracaklarını söyledi.


Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Altınova’daki tüm mahalleler için Sinan Mahallesi’nde düzenlenen ortak mitingde, bölge sakinlerine seslendi. Başkan Tütüncü, Altınova’nın, 2019 fotoğrafında değişen, gelişen bir şehir görüntüsünün olduğunu belirterek, “Ama Altınova’da 2009’da imar sorunları konuşuluyordu. İmar planı yapılamadığından dolayı gelişememiş, belediyecilik hizmetlerini alamamış bir Altınova vardı” dedi.



“Altınova’nın imarını yaptık, emsali artırdık”


O yıllarda Altınova’nın, büyümek, gelişmek ve güzelleşmek istediğini aktaran Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “2009’da, 45 yıla yakın yaşanan imar problemini çözeceğimizin sözünü vermiştik. 8 yıllık mücadelemizin sonunda Altınova’nın imar problemlerinin tamamını ortadan kaldırdık. Hemşerilerimiz emsallerin artırılmasını istiyorlardı. Geçtiğimiz Aralık ayında meclis kararlarını aldığımız imar revizyonuyla Altınova’da emsalleri 0.60’dan 0. 80’e çıkardık. Altınova’da söz verdiğimiz her şeyi, Allah’a binlerce şükürler olsun ki, yaptık.



Altınova’ya 50 milyon TL’lik bulvar


Tütüncü, Altınova’nın tam ortasında, Büyükşehir Belediyesi ile Düden Çayı ve Havalimanı Kavşağı arasında 50 milyon TL bütçe ile 5 kilometre uzunluğunda yeni bir bulvar açtıklarını hatırlatarak, “Nitelikli bir yatırım olan bu bulvar, bölgeye ciddi bir hareketlilik getirdi ve değer kazandırdı.” dedi.


Bölgede imar tapularını verdikleri alanlarda yeni iş merkezleri, alışveriş merkezleri ile plazalar yapılmaya başlandığının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Bu ticaret merkezlerinde, Altınovalı kardeşlerimiz çalışıyor. Binlerce kişiye iş, aş kapısı olan ticaret merkezleri, plazalar dönemimizde yapıldı. İmar sorunlarını çözerseniz bölgeyi güzelliklerle buluşturursunuz.Şehre, sosyal donatılar eklerseniz, polis merkezleri, okullar, camiler, aile sağlığı merkezi,AKMEK Şubesi, spor tesisi, asfalt, park, kaldırım ve alt yapı yaparsanız o bölge yaşanılası bir yer haline gelir. Altınova’yı da yaşanılası bir şehir haline getirdik. Başkaları lafla konuşur. Biz, bunları, bunları yaptık diyoruz. Altınova’ya daha çok hizmet yapacağız. Cumhur ittifakının zaferi ile neticelenecek olan 31 Mart seçimlerinden hemen sonra Kepez’i, Altınova’yı geliştirmeye, aydınlık yarınlara taşımaya kararlı yürüyüşümüz devam edecek. Kepez için 123 proje dedik.123 projeyi hayata geçirdiğimizde diyoruz ki, Kepez’i tutabilene, Altınova’yı tutabilene aşk olsun. Kepez’in nasıl bir değişim, gelişim ivmesi yakaladığını, şehircilikte nasıl örnek adımlar meydana getirdiğini Mısır’daki sağır sultan bile duydu. Dolayısıyla geçmişte Kepezli hemşehrilerimizi nasıl mahcup etmediysek, yine etmeyeceğiz. Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz İmar sorununu nasıl çözdüysek,emsalleri nasıl artırdıysak, imar tapularını nasıl verdiysek Altınova’da beklenen hizmetleri de yapacağız.”



Altınova’ya 24 derslikli yeni bir okul


Milli Eğitim Bakanlığı, Altınova Menderes Mahallesi’ndeki Ruhi Sunar Okulu’nun bahçesine 24 derslikli yeni bir okul yapılmasıyla ilgili ihale sürecini başlattıklarını söyleyen tütüncü, "Altınova’nın diğer mahallelerin de okul talepleri var. Bu taleplerin hepsini Milli Eğitim Bakanlığımıza ilettik ve takibini yapıyoruz.Sözüm söz, talep edilen okulların hepsini Altınova’ya kazandıracağız." dedi.


Tütüncü ayrıca Altınova’daeskiden yaşayan ailelerin yaşantılarını anlatan, tarımla ilgili yapılan faaliyetleri gösteren, eski Altınova Belediyesinin hatıralarını yaşatan hafıza merkezini, semt müzesini bölgeye kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:00
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