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Tütüncü: “Yeni dönemde projelerimizin yarısı kadınlara yönelik”

Kadınlar Buluşması’nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni dönemdeki projelerin yarısının kadınlara yönelik olduğunu söyledi.

19 Mart 2019 Salı 11:52
Tütüncü: “Yeni dönemde projelerimizin yarısı kadınlara yönelik”

Kadınlar Buluşması’nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni dönemdeki projelerin yarısının kadınlara yönelik olduğunu söyledi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte Kepezli kadınları bir araya getiren ‘Kadınlar Buluşması’na katıldı. Yüzüncü Yıl Park Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Başkan Tütüncü, kadınlara çok önem verdiklerini ve bunu da yeni dönemde Kepez Belediyesi meclisine 5 kadın aday belirleyerek ortaya koyduklarını söyledi. Yeni dönem için açıkladıkları 123 projenin yarısının kadınlar ve aileler için olduğunu belirten Tütüncü, projelerin yüzde 25’inin çocuklar, gençler, spor ve eğitim için, kalan yüzde 25’lik yatırımların da doğa dostu belediyecilik projeleri olduğunu belirtti.


Çocuk ve gençlere yönelik yeni hizmetlerin de direkt olarak anneleri ilgilendirmesiyle projelerin dörtte üçünün kadınlara yönelik olduğunu söyleyebileceklerini belirten Tütüncü, “Projelerimizin tamamı mutlu bir gelecek için yapıldı” dedi.


“Daha çok sosyal aktivite”


Kadınlara daha çok aile ekonomilerine katkı koydukları yepyeni bir dönemi vaat ettiklerini belirten Tütüncü, “Kadın Koordinasyon Merkezimiz, AKMEK’deki öğretmenlerimizle ve AKMEK’e hayat veren sizler ile bunu sağlayacağız. Sizlerle gönül gönüle, yürek birliğiyle geçekleştireceğiz. Yeni dönemde kadınlara yönelik daha çok sosyal aktivite, eğlence ve gezilerimiz olacak. Sizleri ülkemizin dört bir yanındaki güzelliklerle buluşturacağız. Toplumsal projeler yapacağız. Yeni yuvaların kurulmasına vesile olacağız, engellilerin engellerini birlikte aşacağız, çocuklarımıza daha iyi gelecek imkanını gönül birliği içinde vereceğiz. Artık hanımlar hem mutlu olacaklar, hem de sosyal yaşantının önemli bir parçası haline gelecekler. Şimdi gayret etme, yeni dönemin aydınlık günlerine kilometre taşlarını döşeme vaktidir.”diye konuştu. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile beraber hanımların keyifli saatlerine ortak oldular.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:52
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