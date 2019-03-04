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Tütüncü: “Varsak şehirleşme ivmesi kazanacak”

Varsak’ın İmar Bilgilendirme Toplantısı’na katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, semt konaklarından kreşlere, gençlik kamplarından okullara kadar birçok müjde vererek, imar planı ile Varsak’ın şehirleşme ivmesi kazanacağını söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:25
Tütüncü: “Varsak şehirleşme ivmesi kazanacak”

Varsak’ın İmar Bilgilendirme Toplantısı’na katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, semt konaklarından kreşlere, gençlik kamplarından okullara kadar birçok müjde vererek, imar planı ile Varsak’ın şehirleşme ivmesi kazanacağını söyledi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak’ın İmar Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Kepez Belediyesi’nin başkan yardımcıları ve birim müdürleri de vatandaşın sorularına yanıt verebilmek için hazır bulundu.


Varsak’ta yeni bir dönem


Çok fazla hayal kurdukları Varsak’ın yeni süreci hakkında da vatandaşları bilgilendiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Şimdi yepyeni bir değişim sürecinin başındayız. Bundan önce yaptığımız hizmetleri taçlandıracak, bölgemizi daha ileriye götürecek bir dönemin başlangıcına geldik. Bugüne kadar bizim en büyük gücümüz siz oldunuz ve biz sizlerden aldığımız güçle nice hizmetler yaptık. Sizlerin desteğiyle inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Varsak’ta bulunan veterinerlik hizmet noktasının yerine çok güzel bir semt konağı ve çevre halkının yararlanabileceği çok güzel bir kreş kazandırmayı planlıyoruz. Hamza Taş Bulvarı’na öğrencilerimiz karşıdan karşıya rahat geçsin diye yeni üst geçit kazandırıyoruz. İmar revizyonu ile Menderes Mahallemize yine bir camii alanı kazandırıyoruz, bu müjde de hayırlı uğurlu olsun. Aktoprak ve Menderes Mahallelerimizin bulunduğu bölgeye yeni okullar yapılma kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nca geçtiğimiz hafta itibari ile alındı. Yeni okullarımız da bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.


Gençlik Kampları geliyor


Konuşmasına Varsak’a üst üste müjdeler vererek devam eden Başkan Tütüncü, “Aydoğmuş Mahallesi batısındaki orman alanlarının içerisinde öğrencilerimize yönelik ‘Gençlik Kampları’ yapacağız. Onlara güzel imkanlarla yaz tatili geçirme imkanı sunacağız. Yine aynı bölgeye yeni bir ‘Mesire Alanı’ kazandırıyoruz. Kuş pazarı ve canlı hayvan pazarını da bu bölgeye kazandıracak imar düzenlemelerini de yaptık. Bu çalışmalar ve daha sayamadığım birçok hizmetle ve imar planlarıyla Varsak müthiş bir şehirleşme ivmesi kazanacak. Özellikle R ve T alanlarında düzenlemeler ve yol boyu ticaret alanlarıyla birlikte biz çok daha güzel bir Varsak’ı hayal ediyoruz. Vakıf takaslarını bitirdik, ama sadece ticari alanda kalan arsaların sorunlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da en yakın zamanda çözeceğiz. Varsak’ın insanı arif olur. Doğruyu yanlışı derin ferasetiyle kavrar. Yeni dönemde yeni hizmetlerle yeniden bir arada olmayı temenni ediyorum."diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:25
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