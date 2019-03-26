Tütüncü: " Vakıf Çiftliği ve eski Dokuma Fabrikası arazisi için hukuki tüm tedbirler alındı"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Vakıf Çiftliği ve eski Dokuma Fabrikası arazisi için hukuk sisteminin önerdiği bütün koruma tedbirlerini aldıklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)’nin, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında düzenlediği ‘Cumhur ittifakının merkez ilçe belediye başkan adaylarının proje tanıtım toplantısı’na katıldı.Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Akra Barut Otel’de gerçekleşen toplantıda ANSİAD üyelerine, Kepez’deki değişimi ve yeni dönem projelerini anlattı.

43 bin tapu, 35 mahallede kat artışı

Başkan Tütüncü, 2009’da mülkiyet problemleri ile boğuşan ve çok ciddi bir gecekondu stoku olan bir Kepez’i devraldığını belirterek, şunları kaydetti: “Önce mülkiyet sonra imar problemlerini çözdük. 35 mahallede imar revizyonlarıyla kat artışı yaptık. 2B,Vakıf,Hazine ve belediye arazileri üzerindeki gecekonduların mülkiyet sorunlarının neredeyse tamamını çözdük. İlave imar hakları ile yepyeni bir şehrin kurulması sürecini başlattık. Dönemimde 43 bin tapu verdik. 2B yapılaşmanın önünde önemli bir problemdi.Bunu ortadan kaldırdık. Vakıf arazilerindeki tapu problemini takas ile çözdük. Hemşerilerimizin arsalarını, kat artışlarıyla değerli hale getirdik ve vatandaş eliyle kentsel dönüşümü başlattığımız bir ortamı hazırladık.Yaklaşık 900 kilometre imar yolu açtık.Bu ciddi bir rakam.Yine 83 bin gecekonduyu olaysız bir şekilde, hak sahiplerinin gönül rızasıyla kaldırdık.”

Tütüncü, Altınova’nın 45 yıla yakın yaşanan imar problemini tamamıyla ortadan kaldırdıklarını, imar tapularını verdiklerini ve bölgede imar revizyonuyla emsal artışı da yaptıklarını belirtti.

Kepez’de aynı anda 47 bin kişiye kültür ve sanat hizmeti

Göreve geldiği 2009’da Kepez’de kültür ve sanat merkezi olmadığını hatırlatan Tütüncü, “Kepez’i, şu an kapalı ve açık aynı anda 47 bin kişiye kültür ve sanat hizmeti verebileceğimiz bir potansiyele kavuşturduk.Erdem Bayazıt Kültür Merkezi yılda yaklaşık 150 bin misafiri ağırlıyor. 2. dönemimizde yaptığımız Mimar Sinan Kongre Merkezi’nin yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonun üzerinde.”

DokumaPark’a, hafta sonu 30 bin ziyaretçi

Eski Dokuma Fabrikası alanının hukuki problemlerini çözerek, 2005’te yabancı ortaklı bir şirkete verilen tapusunu yeniden aldıklarını hatırlatan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Dokuma’nın tapusu yeniden Antalyalıların oldu. Dokuma’yı yedi müze, bir bilim merkezi ve tematik bahçelerle çok güzel bir gezinti alanı ve sosyal yaşam merkezi haline getirdik. Kahve festivali, klasik otomobiller buluşması, antika pazarı, el emeği pazarı gibi etkinliklerin olduğu Dokuma’nın hafta sonları ziyaretçi sayısı 30 binler seviyesinde. Şehir ekonomilerinin kalkınması, gelişmesi festival, kültür, sanat ve sportif etkinliklerle oluyor.İnsanların Kepez’e gelmesi için albenisi olan etkinlikler yapıyoruz.Şehrin ekonomisi gelişecek, gelişen ekonomi beraberinde de sosyal gelişmeyi tetikleyecek.”

123 projenin yarısı aile ve kadınlara

Başkan Hakan Tütüncü, 3. dönemi için 123 proje vaat ettiğini kaydederek, şunları ifade etti: “2009’da 41 proje vaat ettik ama 60’ın üzerinde proje yaptık. 2. dönemimizde ‘7’den 70’e’ 70 proje dedik bu dönemin sonunda 103 projeyi tamamladık. 3. dönem için 123 proje diyoruz. Projelerimizin tamamının odağında insan var.Projelerimizin hemen hemen yarısı kadın ve ailelere yönelik projelerdir.Kadını mutlu etmelisiniz ki, toplum mutlu olsun. Aileyi mutlu etmelisiniz ki, geleceğiniz aydınlık olsun.Bu vizyonla yola çıktık.Projelerimizin geri kalan %50 lik kısmı da eğitimi, gençleri ve çocukları kapsıyor.”

“Koruma imar planları dönemimde yapıldı”

Bir ANSİAD üyesinin Vakıf Çiftliği (ZeytinPark)’nin mevcut haliyle korunmasını destekliyor musunuz, sorusuna Tütüncü, şu yanıtı verdi: Şehrin akciğerleri olan 280 hektarlık Vakıf Çiftliği’nin ya da Zeytin Park’ın sonsuza kadar korunmasına ‘evet’ diyorum. Evet, ama burada bir şey dikkatten kaçmış galiba; Vakıf Çiftliğinin korunması sözünü çok önceden vermiştim. Vakıf Çiftliği’ne herhangi bir bina yapılmamalı ve bu haliyle kalmalı diye düşünüyorum. Vakıf Çiftliği’nin koruma imar planları dönemimizde yapıldı. Sadece oranın değil eski Dokuma Fabrikası alanı da çok kıymetli bir arazi. Yeniden Antalyalıların kullanımına sunduğumuz Dokuma Fabrikası alanının koruma imar planlarınıda biz yaptık. Alan içerisindeki binaların hiçbiri tarihi değere sahip değildi. Ama bir dönemin hatıralarını taşıyan Dokuma Fabrikasının binalarının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda, tescilli binalar haline getirdik. Çünkü Dokuma, birilerinin iştahını kabartan bir yer.

“Vakıf Çiftliği ihalesini 3 kez iptal ettirdim”

Vakıf Çiftliği’nin işletme hakkının verilmesi ihalesini tam 3 kez iptal ettirdim. Vakıf Çiftliğinin sonsuza kadar Antalya’nın akciğeri olarak kalması en büyük hayalim. Vakıf Çiftliğinin yeşil dokusunun korunması için hukuk sistemi içerisinde ne yapabiliriz? Bu alan doğal sit alanı ilan edilebilirdi, edildi. Koruma imar planı yapılabilirdi, yapıldı. Şu anki hukuk sisteminin bize önerdiği bütün koruma tedbirlerini Vakıf Çiftliği’nde ve Dokuma’da aldık. Vakıf çiftliğinin yeşil alan olarak varlığını sürdürmesi için gerekli olan adımları attık. Vakıf Çiftliği bugünkü haliyle kalmalı. Dokuma ‘da aynı şekilde binaların yıkılmadığı, yeni binaların yapılmadığı ama var olan binaların en güzel şekilde işlevlendirildiği bir yaşam merkezi olsun arzusu içerisindeyim.”