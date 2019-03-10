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Tütüncü şehit ailelerini ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Doktor Ayşe Tütüncü ile Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Çetin Çakmak, Şehit Jandarma Astsubay Murat Karakuş, Şehit Asteğmen Atilla Nizam, Şehit Uzman Çavuş Ali Daniyar ve Şehit Başkomiser Hüseyin Köker’in ilçesinde ikamet eden ailelerini evlerinde ziyaret etti.

10 Mart 2019 Pazar 12:13
Tütüncü şehit ailelerini ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Doktor Ayşe Tütüncü ile Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Çetin Çakmak, Şehit Jandarma Astsubay Murat Karakuş, Şehit Asteğmen Atilla Nizam, Şehit Uzman Çavuş Ali Daniyar ve Şehit Başkomiser Hüseyin Köker’in ilçesinde ikamet eden ailelerini evlerinde ziyaret etti. Tütüncü çifti, duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde ellerini öptüğü şehitlerin anne ve babalarının hatırlarını ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Başkan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile kendisini manevi evladı olarak kabul eden Ayşe Çakmak’ın oğlu Şehit Çetin Çakmak’ın odasını ziyareti sırasında şehidin hatıralarıyla duygulandılar.



“Şehit ailelerimize vefa, milli birliğimiz güçlendiriyor “


“Şehitlerimize, ailelerine ve gazilerimize devlet ve millet olarak her zaman minnet ve şükran borçluyuz.” diyen Başkan Hakan Tütüncü, “Vatan bölünmesin, ay yıldızlı al bayrak göklerden inmesin ve ezan dinmesin diye en değerli varlıkları olan canlarından vazgeçmiş olan şehitlerimizin aileleri, bizlere emanettir. Bu nedenle sık sık ilçemizdeki şehit ailelerimizi, evlerinde ziyaret ediyorum. Bundan sonra da ziyaret etmeye, onların bir evladı olarak emirlerinde olmaya devam edeceğim. Şehit ailelerimize vefamız her şeyden evvel milli birlik ve beraberlik duygumuzu güçlendiriyor.” ifadesini kullandı.



Şehit ailelerine ‘Antalya Şehitler Müzesi’ müjdesi


Şehit ailelerine, ‘Antalya Şehitler Müzesi’ni kuracaklarının müjdesini veren Tütüncü, “Kahraman şehitlerimizin hatıralarını geleceğe aktarmaya hep önem verdik. Bu amaçla birçok şehitlerimizin isimlerini, kalıcı eserlerimize verdik. İlk dönemimde Mehmetçiğin kahramanlıklarının, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sanatsal temalarla anlatıldığı Şehitler Parkı’nı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 97. Yıldönümünde 2012’de açmıştık.3. dönem projelerimiz arasında ‘Antalya Şehitler Müzesi’ var. Bu müzemiz de şehitlerimizin ve şehit ailelerimizin hatıralarını yaşatacağız. Bu eseri, şehit ailelerimizle, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ile hayata geçireceğiz.” açıklamasını yaptı.


Ziyarete Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, Kepez AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Serhat Eyileten de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:13
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