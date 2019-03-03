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Tütüncü, “Kepez Türkiye’ye ilham olacak ”

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim beyannamesindeki insan odaklı 123 projenin Kepezlileri heyecanlandırdığını söyledi.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
Tütüncü, “Kepez Türkiye’ye ilham olacak ”

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim beyannamesindeki insan odaklı 123 projenin Kepezlileri heyecanlandırdığını söyledi.


Kepez Belediye Başkanı ve cumhur ittifakı başkan adayı Hakan Tütüncü, Yeşiltepe Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi’nde bir restoranda düzenlenen sabah kahvaltısında Antalya’da yaşayan Kayserililer ile bir araya geldi.


Yemekte; Kepez Belediye Meclis Üyesi adayları Nejat Ateş, Ali Baki Sarıca, AK Parti Antalya Kurucu İl Başkanı Habip Akhan, geçmiş dönem Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclis Üyeleri Zeki Çivik (AK Parti Kepez Kurucu İlçe Başkanı), Veli Yavuzcan, Antalya Kayserililer Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rıza Paksoy ile eski Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Recep Mavi’de yer aldı.



“Adaylar değil, vizyonları yarışmalı”


Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasında yerel yöneticilerin şehirler açısından çok önemli olduğunu söyledi. Belediye başkanlarının vizyonlarının, iş yapabilme kapasitelerinin ve hedeflerinin şehir sakinlerinin yaşamını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Başkan Tütüncü, “Şehircilikte atılan adımlar sadece bugünü değil, yıllar sonrasını da etkileyebilen unsurlar haline dönüşüyor. Belediyecilik elbette gönül işidir ama bunun ötesinde biraz da ufuk işidir. Bu yerel seçimlerde de adaylardan ziyade adayların ufukları, vizyonları iş yapabilme kapasiteleri yarışsın istiyorum. Şehrin geleceği için şehri ileriye taşıyabilecek vizyona sahip yöneticileri seçmeliyiz, diye düşünüyorum”ifadesini kullandı.


Tütüncü, şehri ileri götürecek adaylarının desteklenmesinin güzel bir şehir meydana gelmesi bakımından önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyemiz ve biz 5 yılda önemli eserlere imza attık. Şimdi yeni dönem için büyük düşünerek projeler hazırladık. 2009’da göreve geldiğimizde 41 proje demiştik. 2014 geldiğimizde acaba 2009’da verdiğimiz sözlerden ne kadarını yaptık diye baktığımızda 60’dan fazla projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içerisindeydik. 2014’de ‘7’den 70’e 70 proje’ dedik. 70 projeden ne kadarını yaptık diye baktığımızda, geçtiğimiz 5 yılda 70 proje sözü vermemize rağmen, 103 projeyi hayata geçirdik. 3. dönemimiz Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılı içerisinde olduğundan dolayı Kepez için daha büyük bir hedef ortaya koymak gerekiyordu. ‘123 proje ile hedef 2023’ adı altında 123 projemizi kapsayan seçim beyannamemizi, 8 ay gibi bir zamanda, bu şehri tanıyan insanlarla ve belediyecilik noktasında çok önemli tecrübeler elde etmiş arkadaşlarımızla hazırladık”



Kepez Türkiye’ye ilham olacak


Başkan Hakan Tütüncü, 123 projesinin tanıtımını geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığını belirterek, şunları kaydetti: “ Projelerimizin Kepezli hemşehrilerimi heyecanlandırdığını gördük. Geleceğe dönük hedefimiz ise bu projeleri gerçekleştirmek ve insan odaklı bir belediyeciliktir. Bu projeleri hayata geçirdiğimizde Kepez’in yıllar içerisindeki değişimi ve gelişimi kurumsal hale gelecek. Coğrafi olarak Antalya’nın merkezi olan Kepez, belediyecilikte de Antalya’nın merkezi olacak. Sadece Antalya için değil Türkiye için ilham üreten bir şehir olma hedefini 123 projemizin odağına yerleştiriyoruz. Bugün Antalya’da belediyeler arasında Kepez Belediyesinin itibari bambaşka. 123 projeyi hayata geçirdiğimizde çok daha farklı bir şehir meydana getirmiş olacağız ve Kepez, Antalya markasına da bu projelerle çok ciddi katkı veren, destek olan bir merkez haline gelecek. Kepez, Antalya Büyükşehir’in en önemli ilçesi ama bu önemli vasfını 123 proje ile daha da güçlendirecek.’


“Kepezlilerin oyunu helal ettirebilmek için gece-gündüz çalıştık”


Kepezli hemşehrilerinin kendisine bize emanet olarak verdiği her bir oyu helal ettirebilmek için gece gündüz çalıştığını anımsatan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç kimseyi memleketleri, meşrepleri, mezhepleri, inançları, ideolojileri ve fikirleri sebebiyle ötekileştirmedik. Hayatın güzel bir armoni olduğunu düşündük. Çok farklı renklerle hayatın güzel olduğunu, çok renkli, çok sesli bir hayatın güzel bir hayat olduğunu düşündük. Biz hem gönül dünyamızda hem de şehrimizde hayatın bütün renklerine fırsat tanıdık ve bunu bölgemiz için zenginlik olarak gördük. Karşımızdaki insanlar bizim gibi olsunlar istemedik. Böyle bir derdimiz de hiç olmadı. Siz de siz olun istedik. Ama biz birlikte olalım, bir bardak çayı içmenin mutluluğunu tadalım, omuz omuza güzel bir şehir yaşamanın mutluluğunu paylaşalım istedik. Çünkü şehir böyle güzel oluyor.” dedi

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
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