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Tütüncü Elazığlılarla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 10.

25 Haziran 2019 Salı 14:25
Tütüncü Elazığlılarla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 10. Geleneksel Peynirli Ekmek Günü’ne katıldı.


Antalya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğitarafından Peynirli Ekmek Günü etkinliği düzenlendi. Düzlerçamı Mesire Alanı’nda bu yıl 10’ncusu düzenlenen etkinlik Elazığlılar Dernek Başkanı Ali Güleroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 10. Geleneksel Peynirli Ekmek Günü’ne Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. Piknik havasında gerçekleşen etkinlikte Elazığlı ses sanatçısı Ömer Çapar sahne alarak etkinliği renklendirirken, Başkan Hakan Tütüncü de hemşehrileri ile birlikte halay çekti. Şenlik sırasında Elazığlılara seslenen Başkan Tütüncü, dünyada en büyük gücün sevgi olduğuna değindi.



Sevgi dünyayı daha da güzelleştirecek


Dünyanın sevgi ile güzelleşeceğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Her yıl peynirli ekmek günlerinde sizlerle olmak için buraya koşa koşa geliyorum. Elazığlı kardeşlerimizi gönülden seviyoruz. Birbirimizi sevmekten, birbirimize sarılmaktan, ellerimizi, kalplerimizi uzatmaktan daha güzel bir şey olmadığı düşüncesindeyim. Derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Antalya Elazığlılar Derneği’ne özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerin memleketinizin güzelliklerini burada yaşatıyor olmanız çok büyük bir mutluluk vesilesidir. İnşallah birbirimizi daha çok sevdiğimiz daha güzel günlerde bir arada olalım. Nice peynirli ekmek günlerinde yeniden bir arada olmayı temenni ediyorum. Kalplerimizi, sevgimizi, muhabbetimizi büyüttükçe yaşadığımız dünya daha güzel bir yer olacak."dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:25
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