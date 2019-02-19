Tütüncü, ‘123 proje ile hedef 2023’ hedeflerini açıklıyor

Kepez’in yönetimine 3. kez talip olan Cumhur İttifakının AK Partili Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, ‘123 proje ile hedef 2023’ hedeflerini 25 Şubatta Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kamuoyuna açıklıyor.

Kepez’e 10 yılda vizyon projeler kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yine örnek projelerle sahaya iniyor. Kepez’in yönetimine 3.kez talip olan Cumhur İttifakının AK Partili Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, ‘123 proje ile hedef 2023’hedeflerini kamuoyuna açıklayacak. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 25 Şubatta gerçekleştirilecek lansmanda Kepez’in mimarı, 10 yılda Antalya’nın ön bahçesi haline getirdikleri Kepez ‘i, bu sefer uçuracak 123 projeyi anlatacak. 10 yılda Kepez’e kazandırdıkları projeleri ve 123 proje ile 2023 hedeflerini kamuoyu ile paylaşacak olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2009’da 41 proje, 2014’te 70 proje ile yola çıktı.

Tütüncü, yeni dönemde de vites büyüterek 123 proje ile yoluna devam edecek. Kepez’i 10 yılda ilmek ilmek işlediklerini kaydeden Tütüncü, göreve geldiği 2009 yılında çok yol alması gereken bir Kepezle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Vaat ettikleri projelerin üzerine daha fazlasını koyarak, 10 yılda birçok projeye imza attıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “3. dönemimizde 123 projemizin tamamı insan odaklı belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olacak. Binalar ve icraat yapmaktan çok; kente bir kimlik, kültür ve sanat iklimi armağan etmeye ve Kepez’de farklı cazibe merkezi oluşturmaya yönelik doğrudan insana dokunan projelerimiz olacak” dedi.