Tütün üreticileri isyan etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Adıyaman'a sahip çıkın" çağrısı!

Tütün üreticileri için 1 Temmuz'dan itibaren yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı. Belgesiz ticaret yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndaki söz konusu düzenlemeye tepki gösteren Adıyamanlı tütün üreticileri, önceki gün Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattı. Üreticiler, kararın iptal edilmesini istedi.

Tütün yasasını protesto eden vatandaşlar yolları kapatırken bir vatandaş da kendisini yakma girişiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Adıyaman’ı sahipsiz bırakmayın

Tütün satışına getirilen hapis cezasını protesto etmek için Adıyaman Valiliği önünde kendini yakma girişiminde bulunan Halit Bozkır, Kömür beldesinde ikamet ettiğini ve AK Parti'den eski belediye encümen üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tütün bizim ekmeğimiz, bu tütün olmasa biz acımızdan ölürüz. Ben kendim AK Parti’liyim, AK Parti’yi seviyorum, onlar için canımı da veririm. Gerçekten bize yanlış yapıyorlar. Adıyaman’da AK Parti’ye yüzde 80 oy çıkartıyoruz. Bu tütün yasasını kaldırsınlar, gerçekten millet çok perişan. Benim 7 tane çocuğum var, vallahi billahi ben okula gönderemiyorum. Ben kız çocuğumu gönderemedim dershaneye, bir oğlumu gönderdim hala borcum da var ve borcumu veremiyorum. Eğer bu tütün kalkarsa hepimiz ölürüz. Biz ne yapalım? Sayın Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, lütfen Adıyaman’ı sahipsiz bırakmayın, Adıyaman’da biz size yüzde 80 oy çıkarıyoruz. Lütfen sesimiz duyun. Bir kilo tütüne 6 yıl hapis cezası verecekler, lütfen başkanım siz bize yardımcı olun, milletvekillerimiz bize yardımcı olmuyor."

'Bir dönüm araziye ne ekip biçeceksin?'

Bir dönüm arazisi olduğunu anlatan Hanifi Akar, “Bu bir dönüm araziyle nereye varacaksın, ne ekip biçeceksin? Bizi ancak tütün kurtarıyor. Atatürk zamanında bunu yasak etmediler, bir vergi alınıyordu. Bu şekil olmaması lazım. Biz kendi ekmeğimiz için kendi geleceğimiz için buradayız. Bu tütünü dışardan getiriyorlar yasak değil de neden bizim tütün ekmemiz yasak?” dedi.

Tütün üreticisi Mehmet Aslan, “Şu an hepimiz ekmeğimiz için buradayız. Her ailenin en az beş nüfusu var. Her ailenin en fazla iki dönüm arazisi var. Tütünü kaldırsalar iki dönümle nasıl geçineceğiz? Tütünden başka bir şey kurtarmıyoruz bizi” diye konuştu.

Yollar kapatılarak protesto edildi

Tütün yasasını protesto eden Adıyamanlı vatandaşlar, çeşitli yolları kapattı.

Adıyaman'da eylem yapan tütün üreticileri, Vali Mahmut Çuhadar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile görüşerek eylemlerini sonlandırdı.Adıyaman-Kahta kara yolu ile bazı kente giriş noktalarını saat 10.30'da traktörleri ve araçlarıyla kapatan tütün üreticileri, uzun süre bölgeden ayrılmadı.

Jandarma ve polis özel harekat ekipleri bölgede tedbir aldı.

Siyasi isimler vatandaşlarla görüştü

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan ve CHP İl Başkanı Burak Binzet bölgede vatandaşlarla görüştü.

Tütün üreticileri, sabah saatlerinde bölgeye gelen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan ve CHP İl Başkanı Burak Binzet ile beraberindekilerden konunun siyasi malzeme yapılmamasını istedi.

Uzun süre kapanan yolda mağdur olan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Vali Çuhadar, üreticilere her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek, yapılan eylemin uygun olmadığını, konuyla ilgili gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

Konu Meclis'te görüşülecek

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise sorumluluğun kendilerinde olduğu için yanlarına geldiklerini belirterek, konuyla ilgili gerekli çalışma yapıldığını, yasal eksiklerin tamamlanacağını ifade etti. Dağtekin, mecliste konunun görüşüleceğini de kaydetti.

Tütün üreticileri, Vali Çuhadar ve İl Başkanı Dağtekin ile görüştükten sonra eylemlerini sonlandırdı, yol 12 saat sonra ulaşıma açıldı.