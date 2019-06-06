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Tut’un taş evleri başka bahara kaldı

Adıyaman’ın Tut İlçesinde yayla turizmi kapsamında 2013 yılında yapımına başlanılan ve 2014 yılında bitirilen taş evler, çevre düzenlemesi ve alt yapı eksikliği nedeniyle turizme kazandırılamadı.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:36
Tut’un taş evleri başka bahara kaldı

Adıyaman’ın Tut İlçesinde yayla turizmi kapsamında 2013 yılında yapımına başlanılan ve 2014 yılında bitirilen taş evler, çevre düzenlemesi ve alt yapı eksikliği nedeniyle turizme kazandırılamadı.


‘Yeşillikler Beldesi’ olarak bilinen 1050 rakımlı Tut İlçesinin kuzeyinde bulunan Hacı Mammet Dağı eteklerine yapılan taş evler turizme kazandırılamadı. Tut ilçesinde yayla turizminin geliştirilmesi amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansının finansal desteğiyle taş evler inşa edildi.


Taş evler, turizmin yanında ihtiyaç anında da kullanılabilecek. İKA Projesi kapsamında 11 adet ev yapıldı.Yamaç paraşütü ve dut festivali gibi etkinliklerde ilçeye gelecek olan davetlileri ağırlamak için yapılan taş evler amerikan mutfaklı salon, yatak odası, banyo ve tuvaletten oluşuyor.


Elektrik, su ve alt yapı eksikliği bulunan evlerin faaliyeti geçmesi için çevre düzenlemesinin yapılması gerektiğini belirten yetkililer, bu yılda taş evlerin faaliyete geçirilemeyeceğini kaydetti.


Yetkililer, kaynak bulunması halinde çalışmalara başlanılabileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:36
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