0553 313 94 23

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Türkiye’de dut yetiştiriciliği ile söz sahibi olan Adıyaman’ın Tut İlçesinde ‘beyaz altın’ hasadı başladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:08
Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Türkiye’de dut yetiştiriciliği ile söz sahibi olan Adıyaman’ın Tut İlçesinde ‘beyaz altın’ hasadı başladı.


‘Yeşillikler Beldesi’ olarak bilinen ve ismini dut meyvesinden alan Tut ilçesinde ilk hasat başladı.Türkiye’de alan bakımından 2. sırada, ürün bakımından ise 4. sırada bulunan ilçede dut ‘beyaz altın’ olarak değerlendiriliyor. İlçenin en önemli gelir kaynağı olan beyaz dut yanında son yıllarda siyah dut ve urmu dut yetiştiriciliği arttı.


Binlerce dut meyvesi ağacından silkelenen dutlar yer ile temas etmeden melefelere (bez parçaları) dökülüyor. Temizlenen dutlar daha sonra ezilerek kaynatılıyor. Kazanlarda kaynatılan dut şerbeti daha sonra süzülerek alüminyum tepsilerde güneşe bırakılıyor. Üzerleri bez ile kapatılan ve el değmeden üretilen dut pekmezleri daha sonra paketlenerek yurt içi ve yurt dışında satışa sunuluyor.


Dut meyvesinden sadece pekmez değil, dut kurusu da hazır hale getirilerek satışı yapılıyor. Dut meyvesinden son yıllarda şekerlemede yapılarak satılmaya başlandı.


Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen dut pekmezinin bu yıl 25-30 TL arasında, dut kurusunun 15-20 TL, urmu dut pekmezinin 250-300 TL, siyah dut reçelinin ise 50 TL’den kilosunun satılacağı öğrenildi.


Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede urmu dut yetiştiriciliğini geliştirmek için 4 bin 800 adet urmu dut fidanı dağıtıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Tut İlçesinin dut meyvesi yetiştiricilinde söz sahibi olduğunu belirterek, “İlçemiz ismini dut meyvesinden almıştır. 1900 dekar kapama bahçe olmak üzere, 493 dekar dağınık olmak üzere toplamda 2 bin 393 dekarlık alanda dut yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yıllık toplam 487 ton kuru dut üretilmektedir. Ağaç başına ortalama 35 kilogram civarında kuru dut elde etmekteyiz. İlçe genelinde 29 bin civarında ağacımız bulunmaktadır. Bunun 14 bini meyve veriyor, 15 bini ise meyvesiz ağaçtır. İnşallah önümüzdeki yıllarda onlarda meyve vermeye başlayınca dut ilçemizin tamamen geçim kaynağı haline gelmiş olacak.Alan bakımından Türkiye’de 20 bin dekar civarında dut bahçesi bulunuyor. Bunun 2 bin 400 dekarı Adıyaman’da bulunmaktadır. Yüzde 10’dan biraz daha fazla. Alan bakımından Türkiye’de 2. Sıradayız, üretim bakımından ise Türkiye’de 4. sıradayız. Özellikle Kadir Dursun’a dut bahçesini Türkiye’de tanınır bir hale getirdi.Yurt dışına da ürün gönderiyor. Kadir Dursun ilçemizdeki dut meyveciliğin gelişmesi için bütün çabayı gösteriyor” dedi.


Dut bahçem işletmecisi Hasan Bilen ise, dut meyvesinin pekmez olması ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsederek, yapılan ürünlerin hijyenik şartlarda yapıldığına dikkat çekti.


Eski Tut Belediye Başkanı ve dut üreticisi Cemal Avcı ise dut meyvesinden sadece pekmez ve dut kurusu yapılmadığını, bunun yanında şekerleme de yapıldığını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan’da Gazi Kırca Ali’nin Türbesi tamamlandı
    1. Bulgaristan’da Gazi Kırca Ali’nin..
    2. Toplanan inek sütü miktarı Nisan’da..
    3. Hayat Kimya ofisini yeniledi
    4. Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir..
    5. Sahipsiz hayvanlar Büyükşehir..
    6. Başkan Bıyık’tan hasta ziyaretleri
    7. BAYSEM öğrencileri yıl sonu..
    8. ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş..
    9. Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    10. Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın..
    11. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    12. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    13. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    14. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    15. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    16. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    17. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    18. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    19. Kümes hayvancılığı üretimi
    20. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    21. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    22. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    23. Ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    24. Asya borsaları
    25. Iğdır’da kiraz hasadı başladı
    26. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    27. Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız..
    28. Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı..
    29. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali..
    30. Fitch’in Türkiye korkusu devam ediyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı