Tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçilerden AP ve milletvekili adaylığı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı tutuklu veya kaçak durumda olan Katalan siyasetçilerden bazılarının Avrupa Parlamentosu (AP) bazılarının da İspanya'daki genel seçimlerde aday olacakları açıklandı.

Ayrılıkçı Katalan siyasi partiler, bağımsızlık girişimlerinde seslerini daha iyi duyurabilmek için İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçim ve 26 Mayıs'taki AP seçimlerini kullanmaya başladı.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalan Avrupa Demokrat Partinin (PDdeCat) kurduğu "Katalonya için Birlik" ittifakı, henüz hüküm giymedikleri için seçimlere katılmalarında bir engel bulunmayan tutuklu veya kaçak Katalan siyasetçileri, AP ve İspanya genel seçimleri için teker teker aday gösteriyor.

İspanyol yargısından 2017 Ekim ayı sonunda kaçarak Belçika'ya giden ve İspanya'da hakkında yakalama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya için Birlik ittifakının AP seçimlerinde liste başı adayı oldu.

Puigdemont, Katalonya radyosu RAC1'e yaptığı açıklamada, "Eğer AP parlamenteri seçilirsem, Katalonya'ya dönerim." ifadesini kullandı. Yaklaşık 16 aydır İspanya dışında olan Puigdemont, "Avrupa Birliği'nin tamamen özgür bir vatandaşıyım. Eğer İspanya devleti AP parlamenteri seçilmemi engeller ise demokrasinin temel kurallarını çiğnemiş olur." şeklinde konuştu.

AP parlamenteri seçilmesi durumunda mazbatasını almak için Madrid'e gelmek zorunda olacağı ve böyle bir durumda da İspanya'da hakkındaki mahkeme kararından dolayı tutuklanacağı iddialarına da cevap veren Puigdemont, mazbatasını almak için Madrid'e gelme zorunluluğunun olmadığını savundu. Puigdemont, AP parlamenteri olması durumunda dokunulmazlık kazanacağından İspanya'ya giriş çıkış yapabileceğini ileri sürdü.

Diğer yandan tutuklu Katalan siyasetçilerden Jordi Sanchez, Jordi Turull ve Josep Rull'un İspanya genel seçimlerinde milletvekili, Raul Romeva'nın senatör, eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'nın AP parlamenteri ve Joaquim Forn'un da Barselona Belediye Başkanı adayı olacağı duyuruldu.

Tutuklu veya kaçak Katalan siyasetçilerin seçimlerde aday gösterilmesinin temel nedeninin, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma talebini sürekli gündemde tutmak ve bu konuyu olabildiğince fazla AP gündemine taşımak olduğu bizzat Katalan siyasi partilerin temsilcileri tarafından da dile getirildi.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu.

Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil, çünkü böyle bir şey ceza yasasında yok." demişti.



