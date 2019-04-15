0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tutuklu ve hükümlülerin hünerleri görücüye çıkıyor

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları bünyesinde yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri Kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünler Malatya’da görücüye çıkıyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:05
Tutuklu ve hükümlülerin hünerleri görücüye çıkıyor

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları bünyesinde yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri Kapsamında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünler Malatya’da görücüye çıkıyor.


Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki değişik illerde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın bu yıl ilki Malatya’da 17-23 Nisan 2019 tarihleri arasında açılacak. Malatya Valilik önü Kapalı Çarşı üstünde gerçekleşecek fuar 7 gün süreyle saat 10.00 ve 20.00 arasında ziyarete açık kalacak. Fuarda 58 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenecek ve satışı yapılacak. Fuarda, bunun yanı sıra ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlülere yönelik yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri hakkında da kamuoyuna bilgi verilecek. Organizasyondaki temel amacın ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen temel eğitim ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek olduğu belirtilirken, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla sürdürülen işbirliğini güçlendirerek hükümlü ve tutukluları cezanın infazından sonra topluma yararlı birey olarak sosyal hayata geri kazandırmak olduğu ifade edildi.


Fuarının açılışına ise Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş’in katılacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:05
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın mazbatasını aldı
    1. Gercüş Belediye Başkanı Gündüz..
    2. Konyasporlu Filipovic sezonu kapattı
    3. Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1..
    4. Çanakkale Belediyesi Teoman Alpay..
    5. Yolcu otobüsünde 500 paket kaçak..
    6. Almanya'dan "canlandırma paketi"..
    7. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    8. Urartu Göz’de 30 saniyede gözlüklere..
    9. Diyarbakır Valiliği’nden kuvvetli..
    10. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    11. Dünya devine şok! Çalışanlar greve gitti
    12. Suç makineleri polis operasyonu ile..
    13. Okul servisi ile otomobil çarpıştı
    14. Kaya: "Gençlerimizin siyasetle iç içe..
    15. Haftalar sonra gelen puan moral verdi
    16. Etiyopya’dan Sudanlı protestoculara..
    17. Kapalıçarşı'da altın
    18. Akar, Suriye'deki muhtemel güvenli..
    19. Firari atlar kamerada
    20. Faruk Denli ve İbrahim Çırpan Başkan..
    21. ‘Ardahan Üniversitesi Tanıtım Günleri’..
    22. Döviz kurları
    23. Masal Park’ta "Masal Anlatma Yarışması"
    24. Erol Mütercimler'den skandal seçim..
    25. Rosatom'dan Akkuyu NGS'nin hisse..
    26. Akıllı lens nasıl takılır | Akıllı..
    27. Türk Hava Yolları ve Hava- İş..
    28. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    29. Hastanın kalp damarı, atar damardan..
    30. Öfke ve panik krizlerinde psikolojik..
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Ekrem’in maskesi erkenden döküldü
    Ekrem’in maskesi erkenden döküldü

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor