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Tutuklu eski Peru Devlet Başkanı kalp krizi geçirdi

Peru’nun eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 19:08
Tutuklu eski Peru Devlet Başkanı kalp krizi geçirdi

Peru’nun eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdi.


Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, 10 günlük ön tutuklama emri ile kapısına gelen polisleri görünce kafasına silahla ateş ederek intihar etmişti. 10 günlük ön tutuklama kararı ile cezaevinde bulunan Peru’nun bir başka eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski’nin de kalp krizi geçirdiği bildirildi. Kuczynski, hastaneye kaldırıldı. Kongre üyesi Gilbert Violeta yaptığı açıklamada, "Kuczynski, kan basıncını normalin üzerinde yükselten bir kalp problemi nedeniyle Anglo-Amerikan Kliniğine transfer edildi" dedi.


Geceyi hastanede geçiren Kuczynski’nin bugün yapılması planlanan duruşması ise ertelendi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 19:08
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