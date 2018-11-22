Tutuklu eski binbaşı mahkemede kendini böyle savundu: 'Bende ByLock yok, 1 dolar yok, aşk evliliği yaptım'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada dün başladığı savunmasına devam eden tutuklu sanık eski binbaşı Hakan Egemen kendisinin ve ailesinin mağduriyet yaşadığını, kendisinin darbe kastıyla hareket etmediğini iddia etti.

Silahların bulunduğunu polislerden öğrendiğini ve gömülen silahlarla bir ilgisinin olmadığını savunan Egemen, 9 Ocak'ta Çağlayan'da verdiği ifadesi hariç tüm ifadelerinin değiştirildiğini önü sürdü.

'Bende ByLock yok, 1 dolar yok, aşk evliliği yaptım'

Sık sık iddianamedeki suç isnatlarının dışındaki konular hakkında beyanda bulunan Egemen, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

Kendisinin FETÖ'cü olması durumunda subaylıktan ayrılmaya çalışmayacağı söyleyen Egemen, "Bende Bylock programı yok, 1 dolar yok, eşimle aşk evliliği yaptım. Hiçbir FETÖ'cü ile hayatım boyunca yolum kesişmedi. FETÖ'cü olsam kaçardım, ama ben birliğime gittim ve başıma gelenleri anlattım." şeklinde savunma yaptı.

Üzerine atılı tüm suçlamaları reddeden Egemen tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşma Egemen'in çapraz sorgusunun yapılması ve bazı tanık beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.