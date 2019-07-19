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Tutuklu Cumhuriyet gazetesi yazarlarından infazın durdurulması talebi

Cumhuriyet gazetesi davasının avukatları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin bozulmasını talep etmesi üzerine, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurdu- Başvuruda, cezaevinde olan eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve muhasebe sorumlusu Emre İpek'e yönelik infazın durdurulması istendi

19 Temmuz 2019 Cuma 17:03
Tutuklu Cumhuriyet gazetesi yazarlarından infazın durdurulması talebi

ANKARA (AA) - Cumhuriyet gazetesi davasının avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, cezaevinde olan eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve muhasebe sorumlusu Emre İpek'e yönelik infazın durdurulmasını istedi.

İstanbul'da yargılanan Cumhuriyet gazetesinin eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç, eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, yerel mahkemece "FETÖ'ye yardım suçundan" verilen hapis cezaları ile beraat hükümleri, istinaf tarafından yasaya uygun bulunmuştu.

İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtaya geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnameyi hazırlayarak, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

Tebliğnamede, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri Orhan Erinç, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart ile Ahmet Şık hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin bozulması istendi.

Başsavcılığın bozma talebi üzerine, Cumhuriyet gazetesinin avukatları da cezaevinde olan 6 eski yazar ve yöneticinin infazlarının durdurulması talebiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurdu.

"Öncelikli inceleme ve infazın durdurulması" talepli dilekçede, cezaevinde olan eski yazar ve yöneticiler Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve muhasebe sorumlusu Emre İpek'e yönelik infazın durdurulması talep edildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:03
  1. Tutuklu Cumhuriyet yazarları

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