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ASDER: Milletin yüreği soğusun

Konya Adliyesi önünde bir araya gelen, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, “Yeni 28 Şubatlar yaşanmasın” ve “28 Şubat’ta ayrımcılığa uğradım” yazılı pankartlar açarak, cuntacılara verilen kararı protesto etti.

20 Nisan 2018 Cuma 11:40
ASDER: Milletin yüreği soğusun

Adaleti Savunanlar Derneği ‘nin Konya ve Antalya Şubesi üyeleri, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verilen 21 sanığın tutuklanmaları talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu. ASDER Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz, “28 Şubat cuntacılarının müebbete mahkûm edilip, serbest bırakılmasını kabullenmemiz mümkün değildir. Müebbet cezaların vicahiye çevrilmesini ve zalimlerin cezaevine girmelerini bekliyoruz”derken, Antalya Adliyesi önünde konuşan ASDER Komite Üyesi Hakan Şimşek ise, “Bu zalimlerin, hak ettikleri cezaların infazını görmeden yüreğimiz serinlemeyecek. On binlerce mağdurun talebine kulak verilmesini ve cuntacıların tutuklanmasını talep ediyoruz” diye konuştu. 

21 YILDIR BİTMEYEN DRAM

Konya Adliyesi önünde bir araya gelen, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil ve dernek üyeleri, "Yeni 28 Şubatlar yaşanmasın" ve "28 Şubat'ta ayrımcılığa uğradım" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan ASDER Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz, 28 Şubat sürecinde milletin yaşadığı dramın, 21 yıl geçmesine rağmen hala bitmediğini ifade ederek, "Bu süreç, mağdur ve mazlumların haklarının tam alınamadığı bir zaman dilimi içinde yaşamaya devam eden kahrolası bir süreçtir. Sadece bir kelime, bir beyanatla geçiştirilecek ve her 28 Şubat'ta hatırlamakla çözülmeyecek kadar ağır travmalar meydana getiren bir toplum mühendisliği projesidir" şeklinde konuştu.

Kanmaz, o dönemde despot bir cuntanın keyfi olarak topluma baskı uyguladığını ifade ederek, şunları kaydetti: "13 Nisan'da Ankara'da 5 seneden bu yana devam eden 28 Şubat davası sonuçlandı. 107 sanıktan 4'ü öldü, 10'u hakkındaki dava zaman aşımına uğradı, 35'inin suçu sabit görülmedi, 37'si beraat etti, 21'i müebbet aldı fakat yaşlı olmalarından dolayı vicdani affa uğradı. Yani müebbet var ama hapis yok. Bu durumu kabullenmemiz mümkün değildir. Yargıtay’dan daha adil bir karar çıkmasını ve zalimlerin aldığı müebbet cezanın vicahiye çevrilerek cezaevine girmelerini bekliyoruz."

DERHAL TUTUKLANSINLAR

Antalya Adliyesi önünde toplanan grup adına konuşan ASDER Komite Üyesi Hakan Şimşek ise darbecilerin serbest bırakılmasına şaşırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu darbeci zalimlerin, hak ettikleri cezaların infazını görmeden bizim yüreğimiz serinlemeyecek. İstinaf mahkemesinin bu kararı tutuklanmaları şekline çevirmesini talep ediyoruz.” 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:40
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. 28 Şubat
  5. ASDER

YORUM YAZ

  • bilobilo24 dk önce
    reisin gücü yeteseydi tutuklatırdı. aynı şeyi perinçekte söyledi. inanmayan açsın google dan baksın
  • Ömer GençÖmer Genç32 dk önce
    Hiç yargılama olmasa daha iyi idi.Ama hala 20 yıldır hapiste olanlara yeniden yargılanma hakkı verseler ne olurdu.Hiç kimse onları konuşmuyor.
  • fatihfatih36 dk önce
    adalet geçikmez,tez verilmeli
  • DADAŞDADAŞ44 dk önce
    Yerden göye kadar haklı üstünlerin hukuku deyil hukukun üstünlüğü uygulansın.
  • AbdullahAbdullah46 dk önce
    Bitmiş kapanmış bir olay. ..
  • gökhangökhan47 dk önce
    dünyanın en saçma kararı olarak tarihe geçmesi lazım.. suçlu amaserbest ...yapacağınız işin taaa
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