Tutuklanan zanlıya adliye çıkışında saldırı

BATMAN (AA) - Batman'da iki grup arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanma kararı verilen şüpheliye, adliye çıkışında bir grup taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olayda, biri polis 5 kişi yaralandı.

Batman'da dün iki grup arasında "omuz atma" gerekçesiyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgada, gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Tutuklama kararı verilen şüphelinin çıkarılışı sırasında adliyesi önünde bir grup taş, sopa ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, aralarında bir polis ve tutuklanan zanlının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Dün akşam, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında iddiaya göre "omuz atma" gerekçesiyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine, aralarında kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de olduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alınmıştı.



