Tut’ta öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memurları tarafından “Kariyer Günleri” kapsamında, polislik mesleğinin tanımı, nasıl polis olunur, şartları nelerdir gibi konular ile ilgili öğrencilerin şimdiki ve ilerideki yaşantılarında olumsuzluklar ile karşılaşılmamaları amacıyla öğrencilere, kişisel güvenliğin sağlanması, sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönleri ve bazı cezalar hakkında bilgiler verildi.