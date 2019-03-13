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Tutkal ve ziftle sanat eserleri oluşturuyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Ercan Angay, tutkal ve zift kullanarak sanat eseri tablolar oluşturuyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:42
Tutkal ve ziftle sanat eserleri oluşturuyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Ercan Angay, tutkal ve zift kullanarak sanat eseri tablolar oluşturuyor.


Tutkal ve zifti kendine özgü teknikle farklı esere dönüştüren Angay, ilçenin tarihi mekanlarını da yine tablolara işliyor. Boş zamanlarında ve hafta sonları kendi atölyesinde sanat eseri tablolar yapan Ercan Angay’ın yaptığı tablolar büyük beğeni toplarken, yaptığı eserler devlet büyüklerine de hediye ediliyor.


Yaptığı eserlerde Selçuklu Mezar Taşlarını, kümbetleri ve dini motifleri ağırlıklı olarak kullandığını belirten Angay, “2012 yılından itibaren Bitlis’in Ahlat ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okuldan arda kalan zamanlarda ve hafta sonları Tutkara sanatıyla uğraşıyorum. Kendi bireysel atölyemde çalışıyorum. Zift ve tutkalla yaptığım bu sanatı icra ediyorum. Yapmak istediğimiz resmi önceden tuale çiziyoruz. Çizdiğimiz çizgiler üzerinden tutkalla geçip dolgu yapıyoruz. Tutkalın kurumasını bekledikten sonra zift sürerek tablomuzu tamamlamış oluyoruz. Eserlerimde daha çok Ahlat’ın tarihi mekanları ve dini motiflerden yola çıkarak farklı sanatlar oluşturuyorum. Mezar taşları olsun, kümbetler olsun işlemeleri tutkal ve ziftle tuale işliyorum. Yapılan sanat eserleri çok beğenildiği için Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize de hediye ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:42
  1. sanat

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