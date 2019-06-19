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Tutdere Adıyaman’ın işsizlik ortalamasının yüzde 15 olduğunu söyledi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye’nin işsizlik ortalamasının yüzde 14 olduğunu Adıyaman’ın ise yüzde 15 olduğunu vurguladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
Tutdere Adıyaman’ın işsizlik ortalamasının yüzde 15 olduğunu söyledi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye’nin işsizlik ortalamasının yüzde 14 olduğunu Adıyaman’ın ise yüzde 15 olduğunu vurguladı.


Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, Türkiye’de işsizlik oranının yüzde14,1 olarak açıklandığını belirten Milletvekili Tutdere, “Bu rakam cumhuriyet tarihinin gördüğü en yüksek işsizlik verileri olup, her ay gittikçe artmakta, işsiz insanların arasına her geçen gün yenileri eklenmektedir.Genç nüfusun işsizlik oranı ise, yüzde 25,2 seviyesine ulaşmıştır. Yani ülkedeki gençlerin çeyreği, günümüzde işsizdir. İşin üzücü olan bir boyutu, Adıyaman’ın işsizlik oranlarının açıklanan Türkiye sınırından daha yüksek seviyelerde seyretmesidir. Yani bir anlamda Adıyaman belki de ilk kez Türkiye’nin ön sıralarına oturmuştur.Adıyaman’da işsizlik uzun süredir yüzde 15’i geçmiş durumdadır.Adıyaman’ın işsizlik oranlarını neredeyse her sokakta açılan kahvehanelerden de görebiliriz.Biz halkımızın çalışmak için bir başka şehre gitmesini değil, giden vatandaşlarımızın da memleketlerine dönüp çalışacak alanı, imkanı bulmasını istiyoruz. Mücadelemiz bu topraklarda doğanın bu topraklarda doyması içindir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
  1. doğa

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