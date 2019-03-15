Tutak’ta Liseler arası Çanakkale Şehitlerine konulu şiir okuma yarışması düzenlendi Tutak ilçe Müftülüğü tarafından Liseler arası Çanakkale Şehitlerine adlı şiir okuma yarışması düzenlendi.

Tutak ilçe Müftülüğü tarafından Liseler arası Çanakkale Şehitlerine adlı şiir okuma yarışması düzenlendi.

Tutak İlçe Müftüsü Cemil Demir’in komisyon başkanlığını yaptığı yarışmada, öğrenciler şair Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Savaşlarında şehit düşen askerlerimiz için kaleme aldığı Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri en iyi okuyan olmak için yarıştı.

Yarışmada, Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Nazan Özkılıç birincisi oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.