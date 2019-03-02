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Tut İlçesinde köy yolu çöktü

Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyü ile Besni’ye bağlı Çamlıca Köyü’nü birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Tut İlçesinde köy yolu çöktü

Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyü ile Besni’ye bağlı Çamlıca Köyü’nü birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi.


2016 yılında asfalt yapılan 5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda yağan yağmur nedeniyle çökme meydana geldi. Yolun bir kısmında meydana gelen çökme nedeniyle yol tehlikeye davetiye çıkartıyor. Herhangi bir uyarı levhasının olmadığı yola köylüler tarafından taşlar bırakılarak sürücülerindikkati çekiliyor


Yolun birçok köyün yol güzergahı olduğunu belirten araç sürücüleri, yolun biran önce yapılması gerektiğini aksi halde kazada 100 metrelik uçurumdan uçmanın an meselesi olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:08
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