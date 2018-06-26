Tusk ve Juncker Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Erdoğan'a ortak imzalı bir mektup gönderen Tusk ve Juncker, Türkiye'nin AB için kilit bir ortak ve aday ülke olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutlayan Tusk ve Juncker, "Türkiye ve AB için ortak çıkar alanları olan güvenlik, enerji ve göç gibi hususlarda sizinle yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.