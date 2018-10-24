Tusk ilk kez konuştu! Çok sert Kaşıkçı açıklaması
Tusk, öldürülen Suudi gazeteci hakkında, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç. En ufak bir iki yüzlülük izi bile bize utanç getirir. Avrupa'nın tek çıkarı, arkasında kim olduğuna bakmaksızın tüm detayları ortaya çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.24 Ekim 2018 Çarşamba 11:02
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında bir açıklama yaptı.
Tusk, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç. En ufak bir iki yüzlülük izi bile bize utanç getirir. Avrupa'nın tek çıkarı, arkasında kim olduğuna bakmaksızın tüm detayları ortaya çıkarmaktır" dedi.
YORUM YAZ