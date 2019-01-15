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TÜSİAD'dan sanayide iş birliği için Berlin'e çıkarma

Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi bünyesinde oluşturulan Sanayi Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı, TÜSİAD ve Alman Sanayi Federasyonu'ndan büyük şirketlerin üst yöneticilerinin katılımıyla bugün Berlin'de yapılacak - TÜSİAD Berlin Temsilcisi Alper Üçok:- "Toplantıda, sanayi iş birliği alanında gelecek döneme yönelik çalışma planları hazırlanacak"- "Türkiye'nin, sanayi yatırımı çekebilmesi için öncelikle Almanya'daki bazı kurumlarla çok sıkı çalışması gerekiyor"

15 Ocak 2019 Salı 10:55
TÜSİAD'dan sanayide iş birliği için Berlin'e çıkarma

BERLİN (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) bir heyet, bugün Berlin'de Alman sanayicilerle Endüstri 4.0 konusunda iş birliğini geliştirmek ve deneyimlerin paylaşılmasını görüşecek.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'ın Ekim 2018'deki Türkiye ziyareti kapsamında yapılan Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ilk toplantısından sonra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri bir üst lige çıkarmak için çalışmalar hızlandırılmış ve JETCO bünyesinde 5 çalışma grubu oluşturulmuştu.

Söz konusu çalışma gruplarından biri olan Sanayi Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı, TÜSİAD ve Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) büyük şirketlerin üst yöneticilerinin katılımıyla bugün Almanya’nın başkenti Berlin'de yapılacak.

TÜSİAD Berlin Temsilcisi Alper Üçok, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi Çalışma Grubu'nun, Endüstri 4.0 konusunda iş birliğini geliştirmek ve deneyimlerin paylaşılmasını amaçladığını kaydetti.

Üçok, çalışma grubunun otomotiv, kimya, tekstil, makine ve otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik 5 alt çalışma grubuna sahip olacağını aktararak, toplantıda, gelecek döneme yönelik çalışma planlarının hazırlanacağını bildirdi.

Toplantıda oluşturulacak çalışma grubunun ana çerçevesinin Endüstri 4.0 olmasını amaçladıklarını kaydeden Üçok, şöyle devam etti:

"Bu çerçevenin altında da hedef sektörler üzerine yoğunlaşmayı planlıyoruz. O sektörleri de iki ülke arasındaki sanayi iş birliğindeki katma değeri yüksek sektörler olarak ele almak istiyoruz. Bu sektörler, daha fazla katma değer yaratan iki ülke ticaretinde, sanayi iş birliğinde öne çıkan sektörler... Bunların başlıcaları otomotiv, makine, kimya... Katma değeri yüksek bu sektörlerin gelecekte de iki ülke arasındaki sanayi iş birliğinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Tüm bu çalışmalarda Endüstri 4.0, bizim üst çerçevemiz olacak. Bu sektörlerde nasıl Endüstri 4.0 uygulamalarında karşılıklı iş birliğini artırabiliriz, buna odaklanmaya çalışacağız."


- "Korumacı politikaların zararlı etkilerini telafi etmek için iş birliği arayışları var"


Alper Üçok, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin derinleşmesi için 2019'un bir "altyapı çalışması yılı" olacağını belirterek, bu toplantılarda ortaya çıkan iş birliği yöntemleri, projeler ve fikirlerin somutlaştırılacağını, iş birliği alanlarının belirleneceğini söyledi.

Ticarette korumacı ABD politikalarının, Türkiye ve Almanya'nın son zamanlardaki yakınlaşmasının nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Üçok, "Bu korumacı ticaret politikalarının zararlı etkilerini telafi etmek için iki ülke arasında iş birliği arayışları var." ifadesini kullandı.

Üçok, Türkiye'nin, sanayi yatırımı çekebilmesi için öncelikle Almanya'daki bazı kurumlarla çok sıkı çalışması gerektiğini belirterek, "Özellikle Almanya'daki Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve bağlı kurumlarıyla Alman yatırımcılara yönelik Türkiye'deki yatırım imkanlarına yönelik bazı özel programlar hazırlanması faydalı olacaktır." dedi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:55
  1. Almanya
  2. BDI
  3. Berlin Temsilcisi Alper Üçok
  4. JETCO
  5. sanayi çalışma grubu
  6. TÜSİAD

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