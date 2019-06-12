TÜSİAD'dan "Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Eş Başkanı Serkan Sevim, "Türkiye de artık teknolojiyi sadece ithal eden, kullanan sınıfında değil, hedefleri gereği teknolojiyi üreten, bilgiyi üreten ve katma değerli üretim süreçlerine dayalı ürünlere sahip ülke durumuna gelmek zorunda. Bu da ancak STEM alanında bir dönüşüm ve gelişimle söz konusu olacaktır." dedi.

"TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi"nin kapanış etkinliğinde konuşan Sevim, dijitalleşme ile dünyanın ciddi anlamda dönüştüğü ve adeta kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde yaşandığını vurguladı.

Sevim, yakın bir zaman öncesine kadar dünyada lider konumda olan dev şirketlerin son yıllarda bu pozisyonlarını kaybettiğini aktararak, bu dönemde eğitime ve girişimciliğe yatırım yapan ülkelerin öne geçerken, dönüşümü yakalayamamış ülkelerin ciddi anlamda geri kaldığını söyledi.



Artık ekonomiyi büyütecek işlerin, bilgi temelli işler oluğunu belirten Sevim, "Yaratıcılık ve yenilikçilik; fark yaratmamızı sağlayacak, ülkemize rekabet avantajı kazandıracak en önemli unsurlardır." dedi.



Sevim, bilgi temelli ekonomide, bilgiyi üretecek ve kullanacak bireylerin gerekli becerilere sahip olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu becerilerin başında ise STEM, yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik geliyor. Temel bilimler ve mühendislik mezunlarına olan talep her gün daha da artıyor." diye konuştu.





- "STEM iş birliklerini güçlendirmeye yönelik projelere özen gösterdik"





Serkan Sevim, ana girdisi bilgi olan bilgi ekonomisine, bilgiyi üretecek ve bilgiyi kullanacak yüksek donanımlı ve yetkin bireylerle dönüşüleceğini söyledi.

Bu nedenle, yeni kuşaklara katma değeri yüksek beceriler kazandırılmasını çok önemli ve gerekli gördüklerini belirten Sevim, "Hata yapmaktan korkmadan, sorgulayan, merak eden ve daha da önemlisi hayal edebilen gençleri yetiştirmemiz başta öğretmenlerimiz olmak üzere hepimizin görevi ve misyonu olmalıdır. Aslında bugün sizleri ağırladığımız bu güzel müze de (Rahmi Koç Müzesi) bilimsel ve teknolojik gelişmelerin dünyamızı ne kadar hızlı değiştirdiğini bize tarihten örnekleri ile gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sevim, inovasyon ve teknolojide yetkinleşen, katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri üreten ülkelerin dünya ekonomisinde belirgin olarak ayrıştığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye de artık teknolojiyi sadece ithal eden, kullanan sınıfında değil, hedefleri gereği teknolojiyi üreten, bilgiyi üreten ve katma değerli üretim süreçlerine dayalı ürünlere sahip ülke durumuna gelmek zorunda. Bu da ancak STEM alanında bir dönüşüm ve gelişimle söz konusu olacaktır. Bu yaklaşım ile 2014 yılından bugüne eğitim ve iş dünyası arasında STEM iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çeşitli projeler hayata geçirmeye özen gösterdik. Bu kapsamda bu sene bizimle aynı vizyonu paylaşarak projemizin hayata geçmesine katkı veren ana destekçimiz Dow’a, iş birliği yaptığımız İstanbul Aydın Üniversitesi’ne, Proje Yürütücümüz Devrim Akgündüz’e TÜSİAD ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum."





- "Dijital dönüşüm alanında çaba sarfediyoruz"





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Salih Canbal da süreci yakından takip eden biri olarak bu şekilde sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sürecin tamamına katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kendileri için de dijital dönüşümün çok önemli olduğunu vurgulayan Canbal, bu konuda çok çaba sarf ettiklerini söyledi.

Şu anda meslek liselerinde toplam 54 meslek alanında eğitim verdiklerini bildiren Canbal, bunun altında da yaklaşık 200 dalda meslek eğitimi verdiklerini anlattı.

Programın sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi ve STEM ders planları ve proje stantları ziyaret edildi.





- "TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi"





Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜSİAD arasında geçen yıl imzalanan protokol kapsamında, Dow ana desteğiyle ve İstanbul Aydın Üniversitesi yürütücülüğünde "TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi" hayata geçirildi.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temelini oluşturan "STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics-Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik)" disiplinler arası ve proje temelli eğitim yaklaşımıyla 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına büyük katkı sağlıyor.

MEB ile yapılan protokol kapsamında, TÜSİAD tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi yürütücülüğü ve Dow ana desteğiyle Ekim 2018-Haziran 2019 döneminde uygulanan STEM Projesi’ne Kocaeli ve İstanbul’dan 4 mesleki ve teknik lise katıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Devrim Akgündüz tarafından yürütülen projede Darıca Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı.

Projeye seçilen öğretmenlere yüz yüze ve çevrim içi olarak STEM eğitimleri verildi. Ayrıca, robotik, programlama, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi Sanayi 4.0 bileşenleri ile ilgili farkındalık eğitimleri ve programlama kitleri sunuldu. Projeye katılan okullarda yıl boyunca STEM anlayışına uygun olarak ders planlarının yanı sıra öğrencilerle projeler hazırlandı.