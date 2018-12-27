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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 09:06
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy verdi.

Bilecik, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, “haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde “Yılın Fotoğrafları” için oy kullandı.

Haber kategorisinde seçimini Emin Sansar’ın “Burseya Dağına Türk Bayrağı”, yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğraflarından yana kullanan Bilecik, spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafına oy verdi.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:06
  1. Bilecik
  2. AA

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