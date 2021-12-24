'TÜSİAD yine kendini gösterdi!..'

Her ülkenin ve her toplumun iniş ve çıkışları olmuştur. Toplumlar bu kriz zamanlarında eğer bir ders çıkarmışlarsa ona göre hareketlerini kontrol edebilirler. Bu konuda tarih tecrübeler ve bilgi hazinesidir. Bu hazinede ders çıkaracak olursak bence ülke olarak sürekli kendimizi yenileyebilecek enerjiyi ve dinamiği bulacağız.

Allah’ın koymuş olduğu sınırları çiğneyen, yok sayanlara belli bir ömür biçilmiştir. Toplumların, iktidarların, hükümetlerin iniş ve çıkışları onlar için bazen kurtuluşu ve bazen de sonu olur. Eğer yanlışlarının farkına varıp hemen düzeltirse onlar için kurtuluş olur. Aksi takdirde yanlışlarında inatlaşırsa, çöküşü olur. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar, Türkiye’nin siyaset arşivinde bir sürü iktidar ve hükümetler vardır. Dünkü iktidarların siciline baktığımızdan iktidar olmuşlardı, ama muktedir olmamışlardı. Çünkü dün onların ipleri başkasının elindeydi. Uyguladıkları politikalar, ülke insanlarının inancına, kültürüne ve tarihine refahına ters düşen politikaları uygulatmışlardı. Bu kıskaçtan çıkmak isteyen liderin de ipleri de çekilmişti. Tabii ki dışa bağımlılığı sağlayan ve destekleyenler; kökü içerde ruhu dışarıdakilerin işbirliğiyle bu bağımlılık sağlanmıştır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bugün de görmekteyiz. TÜSİAD bunlardan biri olmak istemektedir. Bugüne kadar ülkenin gelişmesi için kamuoyuna veya iktidarlara hiçbir proje sunmuşlar mıdır? Ruhen bağlı olduklarının lehine, ülkemizin aleyhine bir dizi faaliyetleri olmuştur. Bugünlerde iktidarı düşürmek için ülke ekonomisini güvensiz hale getirerek, efendilerinin düdüğünü çalmaya başladılar. Algı operasyonlarıyla Türk vatandaşın boynunu büktüler. Bunun bedelini kim ödeyecek. Faiz düştü diye kendi menfaatleri için bu kadar oyunlar sergilenmez. Faizin düşmesi aslında ülkedeki zenginleri yatırıma yönlendirmektir. Ancak paradan para kazanan ve toplumun kanını birer sülük gibi emen bu lobilerin emdikleri kanının azalmasıyla tepindiler ve ülke bu yüzden deprem geçirdi. Bu halka birer ırgat gözüyle bakan bir zihniyete sahip olanlar, ruhları dışarda, hortumları da içerde olanlardır. Bu gemi batarsa içindekiler de batar, ne kaptanı kalır ne mürettebat kalır.

Bu krizlerde seçim isteyenler bu milletin menfaatini düşünenler değil, bu milletin kan ve gözyaşıyla kendine bir koltuk yapmaya çalışanlardır. Bu neye benzer; kaza geçiren, kazazedelerin eşyasını çalmaya benzer. Bu vatanda millet ekmek kazanmaya çalışma gayretindeyken sizler havuzlu köşklerinizden paradan para kazanıyorsunuz ve milletin emekle kazandığı kuru ekmeğine göz dikiyorsunuz, bence o gözleriniz çıkmaması için bu vatana ve bu milletin ekmeğini yiyip bu millete ihanet etmeyin.

Toplumun geneli refah içinde olmazsa bir azınlık mutluluk içinde yaşayamaz, bunu bence hafızalarınıza kayıt ediniz. Hem siz rahat edeceksiniz hem de bu millet rahat edecektir. Varsa bilginiz, tecrübeniz iktidarla paylaşın, proje sunun, mal üretin, yeni teknolojiyle keselerinizi şişirin, ama yatırımlarla bu işi yapın, hem ülke kalkınsın hem istihdam alanları oluşsun ki hep birlikte kalkınalım. Sizlerin mutluluğunuz da toplumun mutluluğu da buradadır.