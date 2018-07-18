OHAL'de semirmişler

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı darbe girişiminin ardından başlatılan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması büyümeyi ve yatırımları engellemedi. Öyle ki bu dönemde Türkiye yüzde 7,4 büyüdü, ihracat 160 milyar doları, yabancı yatırımları 200 milyar doları geçti. Bu ortamda OHAL’in ekonomiye zarar verdiğini iddia eden, uygulamanın kaldırılmasını savunan Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi işadamları ise rekor gelirler, kârlar elde etti.

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Derneğin yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik’in idaresindeki Index Grup, OHAL’in ilan edildiği 2016’da yüzde 8 büyüyerek satışını 4 milyar 314 milyon liraya taşıdı. 2017’yi yüzde 25 büyüme, 5 milyar 398 milyon lira satışla kapatan grup, net kârını 156 milyon lira, brüt kârını 186 milyon 400 bin olarak açıkladı.

2018’e iyi bir giriş yapan grup, sene sonunda satışını 6 milyar 358 milyon liraya çıkarmayı planlıyor.

OHAL’in yabancı yatırımlarına darbe vurduğunu ileri süren TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Anadolu Grubu da 2016-2018 döneminde atılım yapan holdinglerden. 2016’da 14 milyar 100 milyon liralık satış yapan grup, 2017’de bu rakamı yüzde 23 arttırarak 17 milyar 400 milyon liraya yükseltti.

Net satış geliri 32 milyar 200 milyon lirayı aşan Anadolu Grubu, 2018’de yeni yatırımlar yapmayı, ihracat yaptığı ülke sayısını artırmayı esas alıyor.

TÜSİAD’da önemli bir yeri bulunan Koç Topluluğu OHAL döneminde gelirlerini arttırdı. 2016’da 70 milyar 900 milyon lira olan gelirini 2017’de 99 milyar lira seviyesine getiren ve 4,9 milyar lira net kâr yazan topluluk 2018 rakamlarından da memnun.

2016 ve 2017’yi 4 milyar lira net satış geliriyle tamamlayan Boyner Grubu ise 2018’de yüzde 20 büyümeyi öngörüyor. TÜSİAD’ın çatı kuruluşu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’ndan ( TÜRKONFED ) zaman zaman “OHAL uygulaması son bulsun” çıkışı yapılıyor. Hâlbuki konfederasyonun yönetim kurulu başkanı Orhan Turan’ın başında bulunduğu ODE Yapı, 2016 ve 2017’yi iyi geçirdiği gibi 2018 için hedef büyüttü. Şirket, satış gelirini 2018’de 300 milyona 2021’de 500 milyon liraya çıkartmayı amaçlıyor.

İLK 500’E DAMGA VURDULAR

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde TÜSİAD üyesi firmaların önemli bölümü yer aldı. Anadolu Grubu Anadolu Isuzu markası ile Koç Topluluğu ise TÜPRAŞ, Ford, Tofaş, Arçelik gibi şirketleri ile listeye damga vurdu.

ŞİRKETLERDEN KÂR REKORU

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nı açıkladı. Araştırmaya göre ikinci 500’ün faaliyet kârları yüzde 43,9, dönem kârları ise yüzde 67,2 artış kaydetti. Üretimden satışlar da yüzde 30,9 artışla 107,6 milyar lira seviyesine geldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin 2017’yi başarıyla tamamladığını belirtti. Bahçıvan, “Büyüme, iç talep ve kamu yatırımları ikinci 500’e yaradı” dedi.