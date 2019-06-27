0553 313 94 23

TÜSİAD heyetinden İngiltere ziyareti

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, İngiltere ve Türkiye arasında ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Londra'da bir dizi temasta bulundu

27 Haziran 2019 Perşembe 16:24
TÜSİAD heyetinden İngiltere ziyareti

LONDRA (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetinin İngiltere’nin başkenti Londra ziyaretinde Türkiye ve İngiltere arasında ekonomik iş birliği için yeni atılımlar ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki heyette, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel, Serkan Sevim, Can Yücaoğlu, TÜSİAD Birleşik Krallık Ağı Başkanı Kazım Köseoğlu, TÜSİAD Londra Direktörü Hasan Turunç ve TÜSİAD AB Direktörü Nur Beler Levi yer aldı.

TÜSİAD heyeti 25-26 Haziran'da Londra’da iş dünyası ve siyaset temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin ana teması küresel ekonomi, Brexit süreci ve Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkilerinin devamlılığı oldu.

Temaslar kapsamında iki ülke arasında ticaret, yatırımlar, teknoloji, sağlık ve turizm gibi birçok alanda atılacak somut adımlar ele alındı.

Program çerçevesinde Özyeğin ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Can Yücaoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve Başbakanlık İş Dünyası Danışmanı Jimmy McLoughlin ile görüşme gerçekleştirdi.

TÜSİAD’ın İngiltere’deki muadil kuruluşu CBI (İngiliz Endüstri Konfederasyonu) ile ortak çalışma alanları da ele alındı. Heyet, CBI Genel Sekreteri Carolyn Fairbairn ve üst düzey yönetimi ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda Brexit sonrası Türkiye-İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin sekteye uğramadan devam edebilmesi konusunu masaya yatırdı. Toplantı sırasında ayrıca TÜSİAD-CBI ortak çalışma alanları, her iki kuruluşun da üye olduğu merkezi Brüksel’deki BusinessEurope (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) çalışmaları, G20 gündemi ve küresel ticaret, Türkiye-AB ilişkileri ve Brexit konusundaki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Londra Borsası Öncelikli Pazarlar Küresel Direktörü Dr. Robert Barnes ve İngiltere’nin Gölge Brexit Bakanı Keir Starmer ile buluştu ve ardından İngiltere İhracat Finansmanı (UK Export Finance) İş Grubu Direktörü Gordon Welsh, İngiltereTicaret Bakanı George Hollingbery, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Gölge Bakanı Barry Gardiner ve Parlamento Brexit Komitesi Başkanı Hilary Benn’i ziyaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:24
  1. görüşme
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. Murat Özyeğin
  5. türkiye
  6. TÜSİAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta kablo hırsızları yakayı ele verdi
    1. Kars’ta kablo hırsızları yakayı ele..
    2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    3. Bakan Selçuk STK temsilcileri,..
    4. Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
    5. Balıkesirspor yönetimi Vali Yazıcı’yı..
    6. Belediye başkanları Gebze esnafını..
    7. Atatürk Stadyumu yeni sezona..
    8. Yüreğir’de park ve yeşil alanların..
    9. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Saman indirirken römorktan düştü
    12. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    13. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
    14. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
    15. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
    16. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
    17. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
    18. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
    19. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    20. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    21. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    22. TBMM Genel Kurulu
    23. Canpolat esnaf odası temsilcileriyle..
    24. Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe..
    25. Motosiklet kaskıyla uyuşturucu..
    26. Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC’ye..
    27. Yetimler yararına kermes
    28. Şanlıurfa’da fırın denetimi
    29. Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol..
    30. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!