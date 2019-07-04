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TÜSİAD heyeti, İmamoğlu'nu ziyaret etti

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski:- "İstanbul, Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Biz de TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber İstanbul'un kalkınmasında yer almak istiyoruz"- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:- "İlk Meclis günümüz pazartesi. 39 belediye başkanıyla bir iş birliği toplantısı yapacağız. Davetlerimizi yaptık. Böyle bir gün geçeceğini belirtmek isterim. Toplumun ihtiyaçları ve insanların bize ilettiği sorunların çözümüyle ilgili maddelerimiz olacak. Tabii ki ekonomiyi konuşacağız. Gündemimiz oldukça yoğun"

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:35
TÜSİAD heyeti, İmamoğlu'nu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - TÜSİAD heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır ile Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası'ndan oluşan TÜSİAD heyetini, makamında ağırladı.

Basına kapalı gerçekleşen bir saatlik görüşmeden sonra TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamada yaptı.

TÜSİAD heyeti olarak yeni seçilen belediye başkanına tebrik ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Kaslowski, İstanbul'un kültürel miras ve ekonomik açıdan fevkalade önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kaslowski, İstanbul'un Türkiye ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ettiğini belirterek, "Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Biz de TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber İstanbul'un kalkınmasında yer almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaf yönetim tarzıyla kurumsallaşmaya yönelik olan adımlarının da ülke kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından şüphemiz yok. Başkanımıza hayırlı olsun." dedi.

İmamoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. İstanbul'un bu süreçteki tanımımızla en önemli karakterinin her alanda seferberlik olduğunu düşünüyoruz. Bu manada bize her kurumun, her birimin en üst seviyede destek vermesini istiyor ve diliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da iş alemi, inanç dünyasıyla hiçbir kişiyi dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir anlayışla hareket ederek bir iş birliği sürecini başlatacaklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ortak akıl masasına gerçekten derin kabiliyetleri olan, aynı zamanda çok ciddi hazırlıkları olan, sosyal politikalar açısından hassas oldukları alanda çok özel hazırlıkları olan TÜSİAD'ın veri tabanından faydalanmak istiyoruz. Bunları ilerleyen günlerde müşterek çalışma ortamlarında yine toplumun ve basın mensuplarının huzurunda yapacağız. Bu sadece TÜSİAD ile değil, birçok kurum ile olacak. Bizim için hiç kimsenin birbirinden farkı yok ve herkesin İstanbul'a fayda vermesi çabası içerisindeyiz. İstanbul için hep beraber çalışmamız gerektiğinin farkındayız."

- "İlk Meclis toplantımız pazartesi"

Ekrem İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir soru üzerine 8 Temmuz Pazartesi günü yapılacak Meclis toplantısına başkanlık yapacağını ve yürütülen faaliyetlerin canlı olarak yayımlanacağını belirterek, şunları aktardı:

"Öncelik ilk Meclis günümüz pazartesi. 39 belediye başkanıyla bir iş birliği toplantısı yapacağız. Davetlerimizi yaptık. Böyle bir gün geçeceğini belirtmek isterim. Toplumun ihtiyaçları ve insanların bize ilettiği sorunların çözümüyle ilgili maddelerimiz olacak. Tabii ki ekonomiyi konuşacağız. Gündemimiz oldukça yoğun. Ben Meclis'e eşlik edeceğim. Bu süreçte mümkün olduğu kadar Meclis'te olmak konusunda bir kararlılığım var. Çünkü istediğimiz ve dilediğimiz dilin Meclis'te oturmasını istiyoruz. Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi aynı şeffaflıkla duyuracağız."

"İGDAŞ Genel Müdürlüğüne bir atama yaptınız mı?" sorusuna İmamoğlu, "Yok. Şu anda iştiraklerle ilgili herhangi bir atama yok. Zaten oralarda genel kurul süreçleri var. Genel kurul süreçleriyle ilgili çağrımız var. Genel kurullar olduğu zaman zaten basına düşer. Şu anda hiçbir atamamız yok. Sadece İGDAŞ değil, hiçbir iştirakte atamamız yok." cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:35
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İbb
  3. İstanbul
  4. soru cevap
  5. tebrik ziyareti
  6. TÜSİAD

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