TÜSİAD Başkanı'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' açıklaması!

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten yeni hükümet sistemine dair açıklama geldi. Bilecik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşünüyorum" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.



"BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

Dün terör örgütü PKK'nın bir asker eşi ve 11 aylık bebeğini şehit etmesiyle ilgili konuşan Bilecik, "Bizleri derinden üzmüştür. Tüm iş dünyası olarak saldırıyı kınıyoruz." dedi.

"BAKANIN SAMİMİ MESALARINDAN MEMNUNİYET DUYDUK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yapılan toplantıya da değinen Bilecik, "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk" diye konuştu.

FAİZ MESELESİ

Erol Bilecik, faizlerin yüksek olmasının yatırım iştahını geride bıraktığını ifade etti.

Bilecik şunları söyledi:

(Döviz kuru ve faiz seviyesi) İş dünyası için en büyük sorun, bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur

"Ekonominin daha dengeli büyümesine ihtiyacımız var"

"VERGİ REFORMU GEREKİYOR"

"Vergisel düzenlemelerimiz bir miktar karışık. Kökten bir vergi reformu çalışması gerekiyor. Daha sade ve basit olmalı"

BÜYÜME ORANI

"Biz bu yıl büyümenin yüzde 4'lerin kati suretle altında olmayacağını düşünüyoruz."

ABD'NİN BRUNSON TEHDİTLERİ

"ABD'nin Türkiye'ye verdiği mesajlar kati surette kabul edilebilir değil."