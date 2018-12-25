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TÜSİAD Başkanı Bilecik AA Finans Masası'na konuk olacak

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

25 Aralık 2018 Salı 13:13
TÜSİAD Başkanı Bilecik AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Bilecik, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:13
  1. AA Finans Masası
  2. Erol Bilecik
  3. TÜSİAD

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