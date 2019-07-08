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TÜSEB'den tıpta uygulamalı proje için iş birliği çağrısı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca kanser, kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi ve önlenmesinde etkili olabilecek özgün ve katma değeri olan yerli ve milli ürünler geliştirmek üzere hayata geçirilecek ilk uygulamalı proje için iş birliği çağrısı yapıldı - Tüm devlet ve vakıf üniversiteleri, araştırma enstitüleri, kamu ve özel hastaneler, halk sağlığıyla ilgili birimler ve sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşların paydaş olabileceği proje için başvurular, 21 Ağustos'ta sona erecek

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
TÜSEB'den tıpta uygulamalı proje için iş birliği çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB), Türkiye'de görülen kanser, kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi ve önlenmesinde etkili olabilecek özgün ve katma değeri olan yerli ve milli ürünler geliştirmek üzere hayata geçirilecek ilk uygulamalı proje için süreç başlatıldı.

TÜSEB tarafından "Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı" yayımlandı.

Bakanlıktan, TÜSEB bünyesinde yürütülecek çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca TÜSEB aracılığıyla sağlık araştırmaları ve tıp teknolojisi alanında çok önemli bir projeye imza atılacak.

TÜSEB'in internet sitesinde "Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı" yayımlandı. TÜSEB'in ilk uygulamalı projesi olacak çalışma ile Türkiye'de görülen kanser, kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi ve önlenmesinde etkili olabilecek özgün ve katma değeri olan yerli ve milli ürünler geliştirilecek. Bireysel ve dönüşümsel tıp projesi ile aynı zamanda Türkiye Genom ve Türkiye Kanser Gen Projeleri yürütülecek.

Projenin ilk aşamasında kanserler, kronik ve nadir hastalıklarda geniş bir biyolojik örneklem (kan, idrar, tükürük, doku gibi) oluşturulacak. Araştırma ekibine hasta başına bin liraya kadar bütçe sağlanacak.

İkinci aşamada veri üretim sürecine geçilecek. Üçüncü aşamada ise bu veriler, veri madenciliği ve yapay zeka teknikleri kullanılarak bütüncül bir yaklaşımla analiz edilecek.

Projenin son aşamasında da hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi için yöntemler ve ürünler geliştirilecek. Türkiye'deki sağlık personelinin yurt dışında en iyi merkezlerde eğitim alabilmeleri için maddi destek sağlayacak.

Tüm devlet ve vakıf üniversiteleri, araştırma enstitüleri, kamu ve özel hastaneler, halk sağlığıyla ilgili birimler ve sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar projeye paydaş olarak davet edildi.

Proje için başvurular 21 Ağustos'ta sona erecek.

- "TÜSEB, bilimsel araştırmalar yapan ve destek veren bir kurum"

TÜSEB, sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreterek, Türkiye'ye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla kuruldu. TÜSEB, bilim ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapan ve destek veren bir kurum özelliği taşıyor.

TÜSEB'in yeni başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, 28 Mayıs'ta görevine başladı. Elektrik ve Elektronik Mühendisi olan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, yurt dışında ilaç teknolojileri konusunda çalışıyordu.

TÜSEB Genel Sekreterliğine ise dünyanın en iyi nanoteknoloji uzmanları arasında gösterilen Prof. Dr. Hasan Türkez getirildi.



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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
  1. GENOM
  2. İlan
  3. kanser
  4. Sağlık Bakanlığı
  5. TÜSEB

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