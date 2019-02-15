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Tuşbalı kadınlardan Mehmetçiğe ‘Anne sıcaklığında’ destek

Van merkez Tuşba Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek edindirme kurslarına devam eden kadınların gönüllü olarak, sınır güvenliğini sağlayan Kahraman Mehmetçik için ördüğü atkı ve bereler yetkililere teslim edildi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:34
Tuşbalı kadınlardan Mehmetçiğe ‘Anne sıcaklığında’ destek

Van merkez Tuşba Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek edindirme kurslarına devam eden kadınların gönüllü olarak, sınır güvenliğini sağlayan Kahraman Mehmetçik için ördüğü atkı ve bereler yetkililere teslim edildi.


Tuşbalı kadınlardan Mehmetçik’e ’Anne sıcaklığında’ destek geldi. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce ilçe genelinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, Mehmetçik için anne sıcaklığında ilmek ilmek ördüğü atkı ve bereleri soğuk bölgelerde vatani görevini yerine getiren kahraman Mehmetçiklere gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Bekiroğlu ile bere ve atkıları ören bayanları temsilen gelen bazı kadınlar, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı’na geçerek el emeği ve göz nuru ürünleri İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erhan Altıntaş’a bir törenle teslim ettiler.


Kadınlara yönelik Tuşba İş Geliştirme ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde (TUŞMEK) eğitim gören kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru atkı ve bereleri teslim alan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Altıntaş, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bekası için terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam eden Mehmetçik’e, Tuşbalı annelerinin ilmek ilmek dokuyarak hazırladığı el emeği göz nuru hediyelerin personelin moral ve motivasyon için son derece önemli olduğunu söyledi. Tuşbalı annelerin her zaman ve her koşulda askerlerinin yanında olduklarının göstergesi olarak da örülen bere ve atkıların çok anlamlı olduğunu dile getiren Albay Altıntaş, “Mehmetçiklerimiz ülke savunmasında görev yaparken kadınlarımız da geçmişte olduğu gibi bugün de evlatlarına olan desteklerini esirgemeyerek bu davranışları doğusu ve batısı ile bölünmez bir bütün olduğumuzun kanıtıdır. Bu güzel hediyeler için Başta Tuşba Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve ürünlerin hazırlanmasına emek veren tüm kadınlarımıza teşekkür ederiz” dedi.


Tuşba Belediyesi olarak her daim kahraman Mehmetçiğin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Özgökçe ise özellikle “Daha önce Vefalı ve kadirşinas Tuşbalı kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için de atkı ve bere ördüler, o vakitte örülen atkı ve bereleri sınır birliklerine ulaştırmak üzere Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na teslim etmiştik, bugünde bu cennet vatanı iç ve dış düşmanlara karşı canı pahasına koruyan askerlerimizin elbette yapılan bu bere ve atkılara ihtiyaçlarının olmadığını çok iyi biliyoruz. Hamdolsun güçlü devletimiz ve hükümetimiz Kahraman askerlerimizin her türlü ihtiyacını ziyadesiyle karşılıyor. Ancak bizler de Mehmetçiğimize olan sevgimizi ve muhabbetimizi göstermek ve kuvve-i maneviye ve bir dua hükmümde olması için bütün mahallelerimizde açtığımız tüm kurslarımıza katılan kadınların gönüllülük esasıyla ve kendi rızaları ile yaptıkları çam sakızı çoban armağanı olan bu el emeği göz nuru ürünleri iç ve dış güvenlik operasyonlarına katılan Mehmetçiğin diz boyu kar altındaki ve zor şartlar altında görev yapan Kahraman askerlerimize ulaştırarak Her daim yanlarında olduğumuzun en güzel nişanesidir” dedi.


Belediyenin açmış olduğu kurslara katılarak bere ve atkı ören bayanlar ise tüm kursiyerler olarak Mehmetçik için severek ve bizzat kendimiz canı gönülden isteyerek atkı ve bere ördüklerini söylediler. Anneler, “Allah hepsine hayırlı uğurlu etsin bereleri atkıları hayırlısıyla taksınlar, biz ve vatan onlara emanetiz, onları da Allah’a emanet ediyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:34
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