Tuşba’da metruk yapıların yıkımı sürüyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların mal ve can güvenliği açısından tehlike arz eden kullanıma elverişsiz binaları kontrollü bir şekilde yıkarken, enkaz kaldırma çalışmalarını da sürdürüyor.

Tuşba Belediyesi, vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için tedbirler almaya devam ediyor. Belediye ekipleri, 2011 yılında yaşanan Van depremlerinin ardından derin çatlaklar oluşan ve zemininde meydana gelen kayma nedeniyle kullanılmayan, yıkılma tehlikesi olan binaların sahipleri ve mahalle muhtarlarıyla da görüşerek alanda tespitini yapıyor. Yapılan tespitlerin ardında yaşanabilecek herhangi bir mal ve can kaybının önüne geçmek için zabıta ve fen işleri müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu tek tek metruk yapılar yıkılarak, enkazı kaldırılıyor.

Bu yapıların mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğiyle sağlığını tehdit ettiği gibi sokağın görüntüsünü de ciddi anlamda bozduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Tabi bu binaların metruk kalması sadece tehlike arz etmekle kalmayıp madde bağımlıları tarafından da kullanılmaktadır. Bunun önüne geçmek için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Zabıta müdürlüğümüz, 2017 yılında İçişleri Bakanlığının genelgesi üzerine bir çalışma başlatmış ve bu çalışma kapsamında bu denli 145 bina tespit edilmiş. 123 binanın yıkımı bugün itibarıyla gerçekleştirildi. Zabıta ve fen işleri müdürlüklerimizin işbirliği ile ilçemizde bulunan bu tür binalar için tüm önlemleri alarak yıkıyoruz. Tuşba Belediyesi olarak amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamaktır” dedi.