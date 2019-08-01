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Tuşba’da ’Birimler Arası Futbol Turnuvası’ heyecanı

Van’ın Tuşba Belediyesinin personelin tanışması ve kaynaşması amacıyla düzenlediği ‘2.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
Tuşba’da ’Birimler Arası Futbol Turnuvası’ heyecanı

Van’ın Tuşba Belediyesinin personelin tanışması ve kaynaşması amacıyla düzenlediği ‘2. Geleneksel Birimler Arası Futbol Turnuvası’ heyecanı yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bu yıl ‘Sağlıklı Yaşam’ sloganı ile düzenlediği ve geleneksel hale gelen ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’, tüm heyecanıyla devam ediyor. Birimler arası kaynaşmayı sağlamak ve dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacı ile düzenlenen ve Tuşba Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Şehit Soner İdil Spor Kompleksinde yapılan turnuvanın ikinci maçında, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın da oynadığı Özel Kalem Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü takımları karşılaştı. Baştan sonuna kadar kıran kırana geçen maçı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Takımı 3-2 kazanarak bir üst tura çıkarken, Özel Kalem Müdürlüğü ise turnuvaya veda etti.


Takımlara başarılar dileyen Başkan Akman; keyifli, çekişmeli ve sportmence bir turnuva olmasını temennisinde bulundu. Futbolun, dünyada milyonların izlediği bir spor olduğu kadar aynı zamanda takım ve akıl oyunu olduğunu da vurgulayan Başkan Akman, “Yoğun iş temposunun yanında, hem çalışanlarımızın biraz da olsa stres atmasına vesile olmak hem de aralarındaki dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacı ile bu turnuvayı düzenledik. Maçlarımızı mesai saatleri dışında belediyemizin Tuşba’ya ve dolayısıyla Van’a kazandırdığı Şehit Polis Soner İdil Spor Kompleksimizde yapıyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
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