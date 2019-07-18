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Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Uzun için veda yemeği

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar tarafından tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Uzun için veda yemeği verildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:48
Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Uzun için veda yemeği

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar tarafından tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Uzun için veda yemeği verildi.


Veda yemeğinde konuşan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun’a veda etmek için toplandıklarını belirterek, “Bir kadro değişimi yaşıyoruz. Bir bayrak değişimi, nöbet değişimi yaşıyoruz. Komutanımızın ilçemizde görev yaptığı süre zarfı içerisinde ortaya koyduğu gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun ise, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve vatan topraklarını savunmak için görev yaptıklarını belirterek, “Meslek hayatımın en güzel 3 yılını burada geçirdim ve mutlu ayrılıyorum. Tuşba ilçemizde çok güzel insanlar tanıdım. Başta Kaymakamımız Meral Uçar’a, ilçemizdeki kamu kurum amirlerine ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun’a yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam Meral Uçar tarafından plaket verildi.


Tuşba Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yemeğe, Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ubeydullah Arvas, İlçe Nüfus Müdürü Cevdet Soygüder, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Salih Şirazi ve Mal Müdürü Fevzi Budak katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:48
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