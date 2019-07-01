Tuşba Belediyesinin ’Mavi Bayraklı’ plajında sezon açıldı

Van’ın Tuşba Belediyesinin bölgeye kazandırdığı ilk ve tek ‘Mavi Bayraklı’ Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla halk tarafından doldu taştı.

Tuşba Belediyesinin girişimleri sonucu, deniz suyu analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleriyle Mavi Bayrak ödülü Türkiye’de ilk kez denizlerin kıyı şeridinin dışında ‘Mollakasım Halk Plajı’na verilmişti. Geçen hafta başında itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte Vanlılar kendini Van Gölü sahiline attı ve böylece de göl sezonunu açmış oldu.

Göle giren vatandaşların mağdur olmaması ve plajın bulunduğu sahilde olası su kazalarını önlemek amacıyla cankurtaran da tüm teçhizatıyla plajlardaki yerlerini aldı. Yapılan hazırlıkları bizzat yerinde inceleyen ve vatandaşlarla sohbet ederek, görüş ve önerilerini alan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, cankurtaranın haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında hizmet verildiğini söyledi. Başkan Akman, Türkiye’de bir ilk olan Mavi Bayraklı Halk Plajı sayesinde Van halkının yanı sıra çevre illerden de gelen vatandaşların ailesi ile nezih bir ortamda yüzme imkânı bulduğu nadir yerlerden biri olduğunu söyledi. Bu hizmetlerin tümünün halkın daha iyi imkânlarda tatil yapmaları için yapıldığını dile getiren Başkan Akman, “Ancak halkımızdan da beklentimiz, gerek güneşlenmeleri için kendilerine ücretsiz olarak verilen şezlong ve şemsiyeler ile gerekse alanda bulunan kamelyalarla araç ve gereçlerin kendi mallarıymış gibi kullanmalarıdır. Bu araç ve gereçler kendileri için buraya bırakılmış. Ne kadar düzenli kullanırlarsa o kadar uzun süre kullanırlar” dedi.

Hem denize girme hem de piknik yapma imkânı bulunan Türkiye’deki nadir halk plajlarından biri olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajına gelen vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve önerilerini alan Başkan Akman, vatandaşlara bir halk plajının daha müjdesini verdi. Ayanıs Mahallesi Van Gölü sahilinde kamuya ait bir alanın daha ağaçlandırma çalışmasını tamamladıklarını ifade eden Başkan Akman, “Ayanıs Mahallemizin sahilinde ilkbahar aylarında ağaçlandırma çalışmasını tamamladığımız kamuya ait alanın zemin düzeltme ve dolgu işlemlerini belediyemizin imkânları ile yapımına başladık. İnşallah bunu da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.