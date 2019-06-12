0553 313 94 23

Tuşba Belediyesinden sahil temizliği

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, halkın 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yüzme ve piknik amacıyla gittiği Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlattı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:52
Tuşba Belediyesinden sahil temizliği

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, halkın 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yüzme ve piknik amacıyla gittiği Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlattı.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artması ile birlikte halkın yoğun olarak gittiği sahil kesiminde temizlik çalışması başlattı. Halktan büyük ilgi gören temizlik çalışmaları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinden dolayı vatandaşların yoğun olarak gittiği Mollakasım, Ayanıs, Dağönü, Yeşilsu, Halkalı ve Yaylıyaka sahilleri boyunca yapılıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında toplanan cam, pet şişe, poşet parçaları, organik atıklar ve gelişi güzel çevreye bırakılan çöpler, ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırılıyor.


Temiz bir sahilin oluşmasının ancak duyarlı vatandaşların desteği ile mümkün olacağını ifade eden Belediye Başkanı Salih Akman, en iyi ve kalıcı temizliğin ‘Kirletmemek’ olduğunu dile getirdi. Duyarlı her vatandaşın çöplerini bütün piknik alanlarında mevcut olan çöp konteynerlerine atması gerektiğini anlatan Başkan Akman, “Halkımızdan hassaten talebimiz, lütfen yapılan hizmetleri sahiplenin ve onları gelecek nesillere aktarmak için koruyalım” dedi.


Bu tür temizliğin, ‘Sahillerimiz temiz kalsın’ sloganıyla yaz mevsimi boyunca halkın özellikle hafta sonları yoğun olarak kullandığı sahillerde devam edeceğini vurgulayan Başkan Akman, temiz bir Van Gölü sahili için herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Van Gölü kıyısında halkın rahat yüzülebildiği ilk ve tek halk plajı olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’nın bu yıl da aynı şekilde hizmet vereceğini dile getiren Başkan Akman, “Plajımız kendi alanında bölgede eşi ve benzeri olmayan çevre ve engelli dostu bir plajdır. Halkımızın da bu değere sahip çıkarak özellikle denizi, kumsalı, kıyıyı ve parkları temiz tutmalarını istiyoruz. Biz sizin için varız, lütfen siz de sizin için yapılan hizmetlere sahip çıkın” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS'ye katılacak adaylara "kimlik kartı" hatırlatması
    1. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    2. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    3. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    4. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    5. İletişimsizliği anlatan heykel..
    6. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    7. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    8. Mayıs ayının en popüler takımı..
    9. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    10. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    11. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    12. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    13. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    14. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    15. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    16. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    17. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    18. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    19. Ardahan’da heyelan paniği
    20. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı