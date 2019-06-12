Tuşba Belediyesinden sahil temizliği

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, halkın 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yüzme ve piknik amacıyla gittiği Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artması ile birlikte halkın yoğun olarak gittiği sahil kesiminde temizlik çalışması başlattı. Halktan büyük ilgi gören temizlik çalışmaları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinden dolayı vatandaşların yoğun olarak gittiği Mollakasım, Ayanıs, Dağönü, Yeşilsu, Halkalı ve Yaylıyaka sahilleri boyunca yapılıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında toplanan cam, pet şişe, poşet parçaları, organik atıklar ve gelişi güzel çevreye bırakılan çöpler, ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Temiz bir sahilin oluşmasının ancak duyarlı vatandaşların desteği ile mümkün olacağını ifade eden Belediye Başkanı Salih Akman, en iyi ve kalıcı temizliğin ‘Kirletmemek’ olduğunu dile getirdi. Duyarlı her vatandaşın çöplerini bütün piknik alanlarında mevcut olan çöp konteynerlerine atması gerektiğini anlatan Başkan Akman, “Halkımızdan hassaten talebimiz, lütfen yapılan hizmetleri sahiplenin ve onları gelecek nesillere aktarmak için koruyalım” dedi.

Bu tür temizliğin, ‘Sahillerimiz temiz kalsın’ sloganıyla yaz mevsimi boyunca halkın özellikle hafta sonları yoğun olarak kullandığı sahillerde devam edeceğini vurgulayan Başkan Akman, temiz bir Van Gölü sahili için herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Van Gölü kıyısında halkın rahat yüzülebildiği ilk ve tek halk plajı olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’nın bu yıl da aynı şekilde hizmet vereceğini dile getiren Başkan Akman, “Plajımız kendi alanında bölgede eşi ve benzeri olmayan çevre ve engelli dostu bir plajdır. Halkımızın da bu değere sahip çıkarak özellikle denizi, kumsalı, kıyıyı ve parkları temiz tutmalarını istiyoruz. Biz sizin için varız, lütfen siz de sizin için yapılan hizmetlere sahip çıkın” şeklinde konuştu.