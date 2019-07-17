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Tuşba Belediyesinden ‘Hasta ve Yaşlılara Evde Tıraş’ hizmeti

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçede ikamet eden yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek saç ve sakal tıraşlarını yaptırarak toplumda büyük takdir topluyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
Tuşba Belediyesinden ‘Hasta ve Yaşlılara Evde Tıraş’ hizmeti

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçede ikamet eden yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek saç ve sakal tıraşlarını yaptırarak toplumda büyük takdir topluyor.


Daha önce hayata geçirdiği ‘Hoşgeldin Bebek, Hoşgeldin Melek’ projesi ile bebekleri dünyaya gelen aileleri evlerinde ziyaret ederek, verilen çeşitli hediyelerin yanı sıra anneyi bebek sağlığı konusunda bilgilendiren, yaşlı ve hastalara ev temizliği gibi sosyal belediyeciliğin gereği olan hizmetleri sunan Tuşba Belediyesi, şimdi de yaşlı ve hasta vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını evlerinde yaptırıyor. Hafta içi her gün hazırlanan program dâhilinde vatandaşların evlerine giden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların tıraş ihtiyaçlarını da gideriyor. Önceden tespit edilen evleri ziyaret edip, tıraş olmak için şehir merkezine gelme konusunda zorluk yaşayan hasta ve yaşlılara rahatsız olmadan evlerinde tıraş imkânı sunduklarını belirten Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşlara hem devletin sıcak yüzü olduklarını hem de gönüllere dokunduklarını dile getirdi. Belediye olarak insan odaklı hizmet üretmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Akman, “Maddi imkânsızlıkların yanı sıra yaşlılık ve yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tıraş olmak için şehir merkezine gelmekten zorlanan vatandaşlarımız var. Durum böyle olunca da tıraş olmayı ihmal ediyor veya ayda bir olması gereken saç tıraşını birkaç ay erteleme yoluna gidebiliyor. Kadın ve Aile Müdürlüğümüzün ekipleri, bu hizmeti vererek vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri için zamanında ve evlerinde bakımlarını yapıyor” ifadelerini kullandı.


Belediyenin sunduğu hizmette duydukları memnuniyeti dile getiren bakıma muhtaç vatandaşlar ise, bu tür faaliyetlerin insanları sevindirdiğini ifade ederek, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
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