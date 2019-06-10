Tuşba Belediyesinden bayramlaşma programı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir törenle personeliyle bayramlaştı.

Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine; Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. 9 günlük resmi tatilin ardında sabah saatlerinde mesainin başlamasıyla birlikte tüm personelin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Akman, “Öncelikle hepinizin geçmiş mübarek Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, tutuğunuz oruçların, kıldığınız namazları Rabbim kendi dergahında kabul etsin. Ailece nice güzel bayramlara” dedi.

İş sezonun başladığını da hatırlatan Başkan Akman, tüm belediye çalışanı ile bir ekip olduklarını kaydetti. Başkan Akman, “Benim için personelin fikri ve zikri ne olursa olsun fark etmez. Benim açımdan çalışıyorsa o benim arkadaşım, benim dostumdur. Herkes benim yanımda performansı ile değerlidir. Bizler vatandaşa hizmet etmeye gelmişiz. Koltuk sevdalısı değiliz. Vatandaş bizden hizmet bekliyor. Sizlerden ricam görevlerinizi en iyi şekilde yapmaya gayret edin” ifadelerini kullandı.

Yaptığı mahalle ziyaretlerinde çok mağdur insanlar gördüğünü de dile getiren Başkan Akman, bu insanların hakkını kimseye yedirmeyeceğini vurgulayarak, “Biz buraya o insanlara hizmet etmeye geldik. Hepinizin de bu bilinçte olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.