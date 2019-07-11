Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz Destanı’ resim sergisi

Van’ın Tuşba Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ‘15 Temmuz Destanı’ konulu resim sergisi düzenledi.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, ilk olarak Van AVM’de sergilendi. Sırasıyla Devlet Hava Meydanları Giden Yolcu Girişleri, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi olmak üzere 15 Temmuz gününe kadar sanatseverler tarafından gezilebilinecek olan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin konu edindiği resim sergisinde 20 adet eser yer alıyor.

15 Temmuz gecesi Türk halkının en dramatik, en acı ve unutmaması gereken bir gün yaşadığını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye’nin bu tarihi ihaneti asla unutmayacağını kaydetti. Millet olarak bir daha böyle bir acıyı yaşamamayı dileyen Başkan Akman, “O gün yaşananları ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve her zaman rahmetle anacağız” dedi.

15 Temmuz gecesi milletin büyük bir kahramanlık destanı yazdığını hatırlatan Başkan Akman, “Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen aziz milletimiz hala milli bir şuurla o günün milli birlik ve beraberlik ruhunu yüreğinde taşımaktadır. Bu ruhun yansımalarını bugün düzenlediğimiz sergide de görüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Bu serginin açılmasından dolayı büyük emekleri olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.