0553 313 94 23

Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz Destanı’ resim sergisi

Van’ın Tuşba Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ‘15 Temmuz Destanı’ konulu resim sergisi düzenledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz Destanı’ resim sergisi

Van’ın Tuşba Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ‘15 Temmuz Destanı’ konulu resim sergisi düzenledi.


Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, ilk olarak Van AVM’de sergilendi. Sırasıyla Devlet Hava Meydanları Giden Yolcu Girişleri, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi olmak üzere 15 Temmuz gününe kadar sanatseverler tarafından gezilebilinecek olan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin konu edindiği resim sergisinde 20 adet eser yer alıyor.


15 Temmuz gecesi Türk halkının en dramatik, en acı ve unutmaması gereken bir gün yaşadığını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye’nin bu tarihi ihaneti asla unutmayacağını kaydetti. Millet olarak bir daha böyle bir acıyı yaşamamayı dileyen Başkan Akman, “O gün yaşananları ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve her zaman rahmetle anacağız” dedi.


15 Temmuz gecesi milletin büyük bir kahramanlık destanı yazdığını hatırlatan Başkan Akman, “Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen aziz milletimiz hala milli bir şuurla o günün milli birlik ve beraberlik ruhunu yüreğinde taşımaktadır. Bu ruhun yansımalarını bugün düzenlediğimiz sergide de görüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Bu serginin açılmasından dolayı büyük emekleri olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:39
  1. sergi
  2. resim sergisi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Gülen’den ‘cevabı Hz. Muhammed versin’ yanıtı
    1. “Gülen’den ‘cevabı Hz. Muhammed..
    2. Mezitli’de ’Örgülü Sokak’ açıldı
    3. Yurt dışından getirilen ürünlere..
    4. Ankara Büyükşehir Belediye’sine dikkat..
    5. Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit ve..
    6. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığına
    7. Abdullah Gül'ün eski danışmanından,..
    8. Nurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya aday
    9. Meteoroloji'den 3 il için sağanak ve..
    10. Ardahan Beşiktaş Köyü’nde Kültür..
    11. Ekvador Devlet Başkanı Moreno,..
    12. MTSO’da e-ticaret ve e-ihracat eğitimi..
    13. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    14. Manisa’nın birlikteliği Ankara’ya..
    15. 23 Haziran’da ne oldu?
    16. Kırşehirli hekim, vücutta eriyebilen..
    17. Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek..
    18. Rusya’da elektrik santralinde yangın
    19. Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14..
    20. Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın..
    21. D-100 karayolunda kontrolden çıkan..
    22. Denizden boğazında plastik kelepçeyle..
    23. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet..
    24. Bursa’da küçük çocuğun balkonda..
    25. Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl
    26. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca..
    27. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    28. MXGP, Milli Piyango biletlerinde
    29. İmam nikahlı eşini öldüren sanığın..
    30. Belediye Başkanı Çaylı: “ Seyir Terası..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!