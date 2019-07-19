Tuşba Belediyesi’nde ‘Halk Günü’ toplantısı

Van’ın Tuşba Belediyesi, halkın isteklerini, önerilerini ve taleplerini doğrudan başkana iletebilmeleri için ‘Halk Günü’ düzenledi.

Halk Günü’nün ilkini bugün gerçekleştiren Tuşba Belediyesi, bundan sonra 15 günde bir düzenli olarak bu toplantının yapılacağını belirtti. Halk Günü toplantısında vatandaşlarla tek tek görüşerek sorun, sıkıntı, istek ile temennilerini bizzat kendisi dinleyen ve başkan yardımcıları ile birim müdürlerine de talimat vererek not almalarını isteyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kendilerine şimdiye kadar gelen talebin büyük bölümünün iş müracaatı şeklinde olduğunu belirtti. Belediyeye personel alımının olmadığı için bu tür taleplerin alınmadığını ifade eden Başkan Akman, “Bundan sonra 15 günde bir ‘Halk Günü’ ve ayda bir kez de muhtarlar toplantısı düzenleyerek ilçemizin ve mahallemizin sorun, sıkıntılarını bizzat yaşayan kişilerle konuşarak hep birlikte çözüm yollarını arayacağız. Muhtarlarımız ile vatandaşlarımızın bir önerisi varsa onu da hep birlikte istişare edeceğiz” dedi.

İş sezonu nedeniyle hep sahada olduklarını ve bu yüzden belediyeye gelen vatandaşların başkan ile görüşmeden geri gitmelerini istemediğini kaydeden Başkan Akman, vatandaşlarımızın işinden gücünden olmadan ‘Halk Günü’ne gelerek rahat bir şekilde belediye başkanı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile görüşme imkânı bulacaklarını dile getirdi. Başkan Akman, “Bizim her zaman kapımız sonuna kadar vatandaşa açıktır. Ancak takdir ederseniz bir çalışma yapılırken en iyi alanda uygulamalı olarak yapılanıdır. Bunun için biz burada sadece vatandaşımızın notunu alıyoruz. En iyi nasıl yapabiliriz diye teknik elemanlarımız, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte sahaya giderek bizzat alanda incelemesini yapıyoruz. Çünkü burada bir kamu kaynağı kullanılıyor. Bunu heba etme, çarçur edemeyiz. Bu beytülmaldir. Bir kuruşunu bile zayi edemeyiz. Buna çok dikkat ediyoruz. Bunun için zamanımızın büyük bölümünü sahada geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Her vatandaşın belediyeye gelme hakkı olduğunu da dile getiren Başkan Akman, “Bugün ‘Halk Günü’, kimin sorunu varsa, kim ne diyecekse müdürlerim ile beraber sizin sorularınızı dinleyeceğiz. Çözümü neyse çözüm yolluna gideceğiz. Hep beraber bunun çözümünü yapacağız. İlk etapta ben söyleyeyim de arkadaşlar bilginiz olsun. Personel alımımız yok ve bu yüzden o konulara hiç girmeyelim. Bundan dolayı bunu özellikle sizden istirham ediyorum. Bu kesinlikle bir sorun olarak gündeme gelmesin. Olur, 2 sene sonra emekli olan arkadaşlarımız olur, yeni iş alanlarımız açılır o zaman bunu konuşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların talep ve isteklerini not alan Başkan Akman, görev ve sorumluluğunda olan sorunların imkânları doğrultusunda en kısa zamanda çözeceklerini, diğer konuları ise ilgili kurumlarla görüşerek çözümü noktasında işbirliği içinde olacaklarını vurguladı.

Toplantıya tüm belediye başkan yardımcıları ile Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Kültür ve Sosyal İşleri, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol, Zabıta ve Muhtarlık İşleri müdürleri de katıldı.