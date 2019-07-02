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Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’ eğitimi

Van’ın Tuşba Belediyesi personeline kanserle mücadele ve erken teşhisin önemine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:00
Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’ eğitimi

Van’ın Tuşba Belediyesi personeline kanserle mücadele ve erken teşhisin önemine yönelik farkındalık eğitimi verildi.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitim semineri, Tuşba Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi Tanıtım Sorumlu Dr. Ayşe Arslan, Sigara Bıraktırma Polikliniği Sorumlusu Dr. Nurcan Ceylan, KETEM Sorumlu Dr. Saliha Sümeyye Yaraşır ve Diş Hekimi Elif Ersöz tarafından verilen seminerde, belediye personeline kansere neden olan risk faktörleri, erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri anlatıldı.


Kadınların en önemli sağlık sorunlarının başında meme kanseri geldiğini dile getiren uzmanlar, meme kanserini önleyen en önemli etkenlerden birinin emzirme olduğunu vurguladılar. Uzmanlar, “Yani bebeğinizi ne kadar uzun süre emzirirseniz, bu kanser türünü önleme ihtimali o kadar artar. İkinci husus 30 yaş öncesinde bebek sahibi olmak, bir diğeri de tüm kanser türlerinde olduğu gibi dengeli beslenme ve haftada en az 3 kez egzersiz yapmak da kanseri önleyen adımlardır” dediler.


Anlattıklarının salonda kalmasını istemediklerini de dile getiren uzmanlar, personelin düzenli olarak merkeze gelerek sağlık taramasında geçmelerini istediler. Uzmanlar, “Amacımız sizleri korkutmak değil, bilgi vermek ve nasıl korunacağını öğretmek. İnşallah bu anlattıklarımıza dikkat ettiğinizde huzurlu ve sağlıklı bir yaşam ile verimli bir çalışma hayatı sizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.


Her bireyin erken teşhis konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ve Sağlıklı Hayat Merkezini mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Tuşba Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdiresi Gül Ebinç ise, tüm personele belli periyotlar halinde daha bilinçli hizmet verilmesi için birçok konuda eğitim seminerleri düzenleneceğini belirtti.


Seminer, soru-cevap bölümü ile son buldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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